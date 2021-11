Privacybescherming in Mail is een functie waardoor de verzender van een e-mail (bijvoorbeeld een nieuwsbrief) jouw gedrag niet meer kan volgen. Je echte IP-adres wordt niet gedeeld en ook andere privacygevoelige informatie blijft voor de verzender achterwege. Het is één van de manieren hoe iOS 15 je privacy beschermt, maar dus niet als je de Mail-app op de Apple Watch gebruikt.



Privacybescherming in Mail werkt niet op Apple Watch

Ontwikkelaars en onderzoekers Talal Haj Bakry en Tommy Mysk ontdekten dat de privacybescherming niet werkt in de Mail-app op de Apple Watch. Zelfs als je een preview van een e-mail in een notificatie op je Apple Watch krijgt, wordt je privacy niet beschermd met de maatregelen die bij de functie horen. De Apple Watch downloadt afbeeldingen op afstand met het echte IP-adres van de ontvanger.

Heads-up: The mail privacy protection introduced in iOS 15 doesn't apply to the Mail app on the Apple Watch. Both the Mail app and the notification preview on the Apple Watch download remote content using your real IP address.#Cybersecurity #iOS pic.twitter.com/o0lh9rPQTd — Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 15, 2021

Omdat het geldt voor zowel de meldingen van de Mail-app op de Apple Watch als de app zelf, waan je jezelf mogelijk veiliger dan je in werkelijkheid bent. Je kan de privacybescherming in Mail dus wel inschakelen op je iPhone, maar als je alle nieuwsbrieven als meldingen op de Apple Watch krijgt heeft dit niet zo heel veel zin.

Het is niet helemaal duidelijk of dit een bewuste beperking is of dat Apple dit ‘lek’ over het hoofd gezien heeft. Apple heeft zelf nog niet gereageerd. Het is goed mogelijk dat dit in een toekomstige update van watchOS opgelost wordt, waardoor de privacybescherming ook op de Apple Watch gebeurt. Officieel maakt de functie geen onderdeel uit van watchOS 8, maar desalniettemin is het opvallend dat je echte IP-adres al zelfs vanuit een melding bekend is bij de afzender van de nieuwsbrief.