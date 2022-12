Apple heeft met de Apple Watch-modellen van 2022 iets bijzonders gedaan: ze maken niet meer standaard gebruik van de GPS in de iPhone. In plaats daarvan gebruiken ze hun eigen GPS-sensor.

Apple Watch gebruikt eigen GPS

Er zit al veel langer GPS in de Apple Watch, maar meestal werd toch gebruik gemaakt van de GPS-sensoren van de gekoppelde iPhone als deze in de buurt was. Bij de Apple Watch-modellen uit 2022 is dat anders: die doen hun locatiebepaling 100 procent van de tijd op basis van hun ingebouwde GPS-sensoren. Apple heeft dit nu officieel bevestigd door een extra regel toe te voegen aan een supportpagina over de Apple Watch.



Apple Watch Ultra, Series 8 en SE (2e generatie) gebruiken de ingebouwde Apple Watch-gps, zelfs wanneer uw iPhone in de buurt is. Oudere Apple Watch-modellen gebruiken de gps van uw iPhone indien mogelijk om de gebruiksduur van de batterij te verlengen.

Daar staat nu te lezen:

Continu gebruik van GPS kan de batterij van een apparaat leegtrekken en bij de Apple Watch (die maar een kleine accu heeft) wil je er zo zuinig mogelijk mee omgaan. Maar als je iPhone onderin je tas zit kan dit de nauwkeurigheid beïnvloeden, terwijl de Apple Watch altijd direct op je pols zit. Er kan een mouw van een trui of vest overheen zitten, maar dat heeft niet zoveel impact zolang het niet de mouw is van een extreem dikke jas. De GPS in de Apple Watch zou dan wel eens nauwkeuriger kunnen zijn. Voor de Apple Watch Ultra geldt dat nog eens extra: die is voorzien van multiband GPS en kan zowel de L1- als de L5-satellietfrequenties uitlezen. Bij de Ultra zit er een grijze strip rondom de rand, die als antenne dient.

Blijkbaar maakt Apple zich minder zorgen over de batterijduur van de recente Apple Watch-modellen of vinden ze nauwkeurigheid belangrijker dan gebruiksduur. Apple heeft een nieuwe batterijbesparende modus toegevoegd voor als je je toch zorgen maakt of je het einde van de dag wel haalt. De Apple Watch gaat dan langer mee, maar je hartslag wordt nog steeds gemeten en ook de GPS werkt nog.

Het geldt dus alleen op de volgende modellen:

Apple Watch Ultra (2022)

Apple Watch Series 8 (2022)

Apple Watch SE 2022

Prijzen Apple Watch Series 8 in 45mm, GPS