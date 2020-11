De iPhone zit vol met chips, meer dan je misschien denkt. De A-serie chips is verreweg het bekendste, maar er zitten ook chips in die de stroomvoorziening regelen. Een behoorlijk essentieel onderdeel dus, want zonder goede stroomchip functioneert de iPhone niet goed. Volgens Bloomberg heeft Apple een tekort aan stroomchips voor de iPhone 12. De nieuwe chips spelen een belangrijke rol voor 5G en de camerafuncties.



‘Tekort aan stroomchips voor iPhone 12’

Het tekort bemoeilijkt de productie en het aanvullen van de voorraad van de nieuwe modellen. De iPhone 12 gaat zijn eerste kwartaal in en met de feestdagen in zicht is dit de belangrijkste periode voor de nieuwe toestellen. Het is nog onduidelijk in hoeverre het tekort van de chips zorgt voor voorraadproblemen, maar fabrikanten zouden er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Apple genoeg onderdelen geleverd krijgt.

Fabrikanten die voor Apple de chips maken, zouden Apple inmiddels een voorkeursbehandeling geven. Deze chipmakers produceren voor veel verschillende bedrijven allerlei chips, maar de prioriteit zou nu dus bij Apple liggen. De voornaamste reden voor het tekort is de toenemende vraag en de verstoringen door het coronavirus. Eén van de fabrikanten, Taiwan Semiconductor Manufacturing, zegt dat 5G-smartphones 30 tot 40% meer chips vereisen ten opzichte van 4G-modellen.

Het is niet duidelijk hoelang het tekort speelt. Apple heeft onlangs de productie verder opgeschroefd, nadat bleek dat de vraag groot was. Er zijn chips nodig die de stroom regelen naar de nieuwe camera-onderdelen, maar ook naar bijvoorbeeld het 5G-modem. 5G vereist meer stroom en daarom heeft Apple ook de Smart Data Mode voor 5G geïntroduceerd. Er zit ook een onderdeel in dat door Apple zelf ontworpen is, nadat Apple in 2018 Dialog Semiconductor overgenomen had.

Als we een blik werpen op de voorraad en levertijden van de iPhone 12, zien we dat de standaard iPhone 12 relatief snel te leveren is, maar dat de levertijden van de iPhone 12 Pro flink oplopen. Er is meestal geen voorraad en je moet zo’n twee tot drie weken wachten op een online bestelling.