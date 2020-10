Op 6 oktober 2011 werd Instagram uitgebracht voor de iPhone. In de app stond het delen van foto’s centraal, vandaar het old-school appicoontje met polaroid-achtige camera. Als je heimwee hebt naar deze of één van de andere vroegere Instagram-icoontjes, is er nu een officiële manier om deze weer in te stellen.



10 jaar Instagram: pas het appicoontje aan

Het aanpassen van het icoontje van Instagram zit behoorlijk verstopt, al heeft Instagram zelf wel een hint gegeven waar je het kan vinden. Je doet dit als volgt:

Open Instagram en tik rechtsonder op je profiel. Tik dan rechtsboven op de streepjes, gevolg door Instellingen.

Trek het Instellingen-scherm naar beneden. Je ziet eerst een paar ogen, daarna een nadenk-emoji, gevolgd door een handje en ten slotte een cadeautje. Als je lang genoeg door trekt, verschijnt er confetti in beeld. Je bent nu in het verborgen menu om het appicoontje aan te passen. Kies je favoriet.

Je hebt de keuze uit dertien verschillende icoontjes. Daartussen zitten de drie vorige icoontjes die Instagram in die tien jaar gebruikt heeft, maar ook het icoontje dat tijdens de voorlancering gebruikt is. De overige appicoontjes zijn variaties op de huidige versie, in verschillende kleuren. er zo ook een zwart-wit exemplaar bij.

In eerste instantie verscheen Instagram alleen nog voor de iPhone, waarbij het posten van vierkante foto’s met allerlei filters de enige mogelijkheid was. Een paar jaar later kwam de app ook naar Android. Kort daarna werd Instagram overgenomen door Facebook. Het bedrijf betaalde daar 1 miljard dollar voor.

Instagram kondigt vandaag ook aan dat ze nieuwe maatregelen gaan invoeren om pesten te voorkomen. Zo test het netwerk een functie waarbij automatisch reacties verborgen worden die overeenkomen met gerapporteerde reacties. Instagram gaat ook een waarschuwing tonen als je veelvuldig aanvallende reacties post of een bericht schrijft die overeenkomt met gerapporteerde reacties.

Instagram geeft aan dat ze sinds de invoering van anti-pestregels een flinke daling zien in het aantal negatieve interacties. Het bedrijf laat weten dat dergelijke maatregelen ook naar Instagram Direct komen. Onlangs kondigde Instagram al de vernieuwde DM aan, onder andere met een samenwerking met Facebook Messenger.