Deze winkels hanteren de komende tijd nog wel de adviesprijzen of gaan er vijf cent onder zitten. We verwachten dat nog meer winkels hun prijzen bekend gaan maken, zodat je wat meer keuze hebt.

Helaas zijn de iMacs dit jaar niet goedkoper geworden, terwijl dat bij sommige andere producten (zoals de nieuwe iPhones) wel het geval was. Het goedkoopste model van de iMac 2023 ligt vanaf €1.619,- in de winkel en je hebt dan keuze uit vier kleuren: blauw, groen, roze en zilver. Belangrijk om te weten is dat dit instapmodel maar twee Thunderbolt-poorten heeft, terwijl de duurdere modellen nog twee usb 3-poorten extra hebben. Ook zul je voor Gigabit Ethernet extra moeten betalen.

Apple heeft tijdens het Scary Fast-event nieuwe iMacs aangekondigd en dat werd hoog tijd! Het vorige model dateerde nog uit 2021 en was voorzien van M1-chip. Met de overstap naar M3 weet je zeker dat je weer een flinke tijd vooruit kan met deze alles-in-één desktopcomputer. Wat de prijzen zijn en of ze zijn gestegen ten opzichte van het vorige model, lees je hier!

