We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: The Last Days of Ptolemy Grey

Dramaserie met een tv-rol voor Samuel L. Jackson. Hij speelt een dementerende oude man van 93, die op het spoor komt van een bijzondere arts. Daarmee laat Jackson zich weer eens van een andere kant zien: als een kwetsbare man, die niet lang meer te leven heeft. De serie is een verfilming van het gelijknamige boek van Walter Mosley. De eerste aflevering is geregisseerd door Ramin Bahrani, bekend van Goodbye Solo.

Ptolemy Grey overdenkt zijn leven als familielid Reggie (Omar Benson Miller) ineens wordt vermoord. De 93-jarige Ptolemy heeft dan een groot probleem: Reggie de enige die nog naar hem omkeek en hem nog bezocht. Ptolemy is zo dement dat hij vaak vergeet te eten en zijn huis is een grote chaos. Hij kan eigenlijk niet meer zelfstandig wonen, maar heeft geen andere opties. In flashbacks krijgen we meer van Ptolemy’s jeugd te zien, toen hij als katoenplukker werkte op een boerderij. Ptolemy wil nu Reggie’s dood wreken en de moordenaar opsporen. Maar hoe? Gelukkig is daar nichtje Robyn (Dominique Fishback), die zich over Ptolemy ontfermt.

Bekijken: The Last Days of Ptolemy Grey

Turning Red

Te zien bij: Disney+

Pixar’s Turning Red draait om Mei Lee (Rosalie Chiang), een zelfverzekerd maar tegelijk ietwat onhandig 13-jarig meisje. Ze staat in tweestrijd: zal ze een plichtsgetrouwe dochter blijven, zoals haar moeder graag wil? Of de chaos volgen van jongvolwassen zijn? Haar verstikkend beschermende moeder Ming (Sandra Oh) is nooit ver van haar dochter verwijderd, wat het lastig maakt om op te groeien als tiener. En alsof de veranderingen in haar interesses, relaties en lichaam niet genoeg zijn, verandert ze wanneer ze te opgewonden raakt (wat praktisch altijd is), plotseling in een gigantische rode panda!

The Adam Project

Te zien bij: Netflix

De tijdreizende gevechtspiloot Adam maakt een noodlanding in 2022 en gaat samen met zijn twaalfjarige ik op een missie om de toekomst te redden.

Formula 1: Drive to Survive (S04)

Te zien bij: Netflix

Coureurs, managers en teameigenaars leven in een snelle wereld, zowel op als buiten de racebaan, tijdens een moordend seizoen vol Formule 1-races.

Taboo (S01)

Te zien bij: Netflix

De reeds lang dood gewaande James Keziah Delaney, gespeeld door Tom Hardy, keert in 1814 vanuit Afrika terug naar zijn huis in Londen als compleet veranderd en getekend man. Hij wil de nalatenschap van zijn vader, die aan het hoofd van een scheepsbouwimperium stond, opeisen en een nieuw leven beginnen. De erfenis van zijn vader blijkt echter een heuse gifbeker te zijn. In elke duistere hoek van Londen liggen vijanden op de loer. James moet zich in steeds moeilijkere bochten wringen om zijn doodsvonnis te ontlopen. In een wereld van samenzweringen en moord wordt langzaam maar zeker een duister familiemysterie ontrafeld in dit explosieve relaas van liefde en haat.

Upload (S02)

Te zien bij: Amazon Prime Video

In 2033 worden mensen die op sterven liggen ‘geüpload’ in VR-hotels van 6 techfirma’s. De arme Nora uit Brooklyn werkt als klantenservicemedewerker voor het luxe ‘Lakeview’. Wanneer programmeur en feestbeest uit L.A., Nathan, een ongeluk krijgt met zijn zelfrijdende auto, uploadt zijn veeleisende vriendin hem permanent in Nora’s VR-wereld. Upload is bedacht door Greg Daniels (The Office).

Black Monday (S03)

Te zien bij: Ziggo

Op 19 oktober 1987, alias Black Monday, was de ergste beurscrash van Wall Street ooit. Een groep buitenstaanders nam het op tegen de ‘old boys club’ van Wall Street en liet de beurs, een Lamborghini-limousine en het glazen plafond crashen.

Yellowjackets

Te zien bij: Ziggo

Dramaserie over tieners die met een vliegtuig neerstorten in de Canadese wildernis. Dit drama wordt wel vergeleken met Lost en Lord of the Flies, maar nu met rollen voor Christina Ricci en Juliette Lewis. De tv-hit van de zender Showtime is nu bij Ziggo te zien en begint in 1996, wanneer een groep tieners met een vliegtuig neerstort en daar voor onmogelijke dilemma’s komt te staan. Tegelijk volgen we het leven van de inmiddels volwassen geworden jongeren, die het drama wisten te overleven.