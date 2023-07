De iPad krijgt volgens een bron nieuwe dunnere schermranden. Dit is mogelijk dankzij een techniek die eerder al gebruikt is op de Apple Watch en binnenkort ook naar de iPhone komt.

Al sinds 2018 hebben de iPads met zonder thuisknop nagenoeg hetzelfde ontwerp, met platte zijkanten en gelijke zwarte schermranden rondom. Maar als je het scherm van de iPad vergelijkt met dat van de iPhone, valt goed op hoe breed de schermranden op de iPads eigenlijk zijn. Daar komt in de toekomst verandering in, zegt Mark Gurman van Bloomberg. Volgens hem krijgen toekomstige iPads dunnere schermranden dankzij een techniek genaamd LIPO.



‘Dunnere schermranden in toekomstige iPads’

De techniek LIPO staat voor low-injection pressure over-molding. Dit is een techniek waardoor schermranden een stuk dunner gemaakt kunnen worden. Apple heeft dit in 2021 voor het eerst gebruikt, bij de introductie van de Apple Watch Series 7. Het scherm kon daardoor een stukje groter worden, zonder dat de Apple Watch zelf veel in formaat toegenomen is. Die techniek gaat Apple dit jaar volgens Gurman ook gebruiken bij de iPhone 15 Pro-modellen. Daardoor wordt de zwarte rand nog maar 1,5 millimeter, in plaats van 2,2 millimeter. Dat verschil lijkt niet veel, maar op het oog ziet het er een stuk dunner uit.

Hoewel de techniek dit jaar dus eerst nog zijn opwachting maakt op de iPhone, zou de iPad het volgende product zijn. Daar zijn de schermranden nog relatief breed, waardoor de schermwinst bij verdunning van de randen mogelijk ook groter is dan bij bijvoorbeeld de iPhone. Het is nog niet duidelijk welk iPad-model als eerste in aanmerking komt voor deze dunnere schermranden, maar vermoedelijk zal dit de iPad Pro zijn. Of de iPad Pro van 2024 al aan de beurt is, is nog niet bekend. Dit jaar wordt er in ieder geval geen nieuwe iPad Pro meer verwacht.

Schermranden op iPad hebben ook een functie

Overigens denken we niet dat de iPad ook zulke smalle schermranden krijgt als een iPhone of Apple Watch. Op de iPad hebben dergelijke randen namelijk ook een praktische functie. Omdat je de iPad niet met één hand rondom de behuizing kunt vasthouden, is het belangrijk dat er altijd iets van een schermrandje moet zitten waar je je duim op kan laten rusten, zonder dat je meteen iets op het scherm aantikt.