De Eurasian Economic Commission houdt een database bij van producten die in de regio verkocht mogen worden. Bedrijven moeten de producten vastleggen voordat ze verkocht mogen worden. Zo ook Apple, die dat geregeld doet en waardoor er dus vroegtijdig producten uitlekken. De laatste keer dat dit gebeurde was bij de registratie van de 13-inch MacBook Pro. Deze keer is het wederom een Mac, namelijk de iMac. Daarnaast gaat het om een reeks iPhones, vermoedelijk de iPhone 12.



Apple registreert iMac en iPhone 12 in Europa

De registratie van de iMac is het meest opmerkelijk. Het gaat om een model met nummer A2330 die draait op macOS 10.15. Dat is de huidige versie van dit moment, namelijk macOS Catalina. Dat het om één model gaat, doet vermoeden dat Apple slechts één formaat van de iMac vernieuwt. Als we kijken naar de voorraad, zien we dat vooral de 27-inch iMac slecht leverbaar is.

Dat er nieuwe iPhones aankomen, mag voor de meeste mensen geen verrassing zijn. Apple heeft nu negen nieuwe modelnummers vastgelegd, die nog niet eerder bekend waren. Het gaat om de volgende nummers:

A2176

A2172

A2341

A2342

A2399

A2403

A2407

A2408

A2411

Volgens geruchten komt Apple dit najaar met vier verschillende modellen. Hou er rekening mee dat Apple voor elk model meerder modelnummers gebruikt, bestemd voor verschillende landen en regio’s. Meestal gaat het om drie modelnummers per model. Dit zou betekenen dat het hier gaat om drie soorten iPhones. Opmerkelijk is dat de modellen geregistreerd zijn met iOS 13 als software-versie. De nieuwe 2020 iPhones worden vermoedelijk meteen uitgebracht met iOS 14. Een reden hiervoor kan zijn dat Apple nu alvast wat nummers vast wil leggen, waarna ze dit later uitbreiden met extra modelnummers en de nieuwste software-versie.