Telefoongesprekken opnemen in iOS is interne functie

Al vanaf het begin vragen iPhone-gebruikers naar de mogelijkheid om telefoongesprekken op te nemen. Dat kan, maar je hebt er wel apps van derden voor nodig of je moet trucs toepassen. Het is nog geen standaardfunctie in iOS en dat wordt het ook niet. Toch waren er de afgelopen dagen geruchten dat het opnemen van telefoongesprekken en FaceTime-gesprekken eraan zat te komen. Het blijkt echter om een interne functie te gaan die alleen voor Apple-medewerkers bedoeld is om fouten op te sporen.



Een gelekte afbeelding van de Instellingen-app wekte de indruk dat je binnenkort de audio van je telefoon- of FaceTime-gesprekken kunt vastleggen. Bron was de Chinese website ITHome, die beweerde dat de afbeelding afkomstig was uit de jailbreak-community. De optie ‘Enable Voice Call Recording’ was zelfs voorzien van een lange waarschuwing dat je mogelijk wetten overtreedt als je telefoongesprekken opneemt. Je moet er dus goed over nadenken voordat je het gebruikt. De disclaimer zegt ook dat je de iPhone niet door anderen mag laten gebruiken, als de schakelaar aan staat.

Alleen voor intern gebruik

Het leek allemaal veelbelovend, maar het is niet een functie die straks in iOS 14 zit. Apple heeft het alleen voor eigen gebruik toegevoegd aan de interne testversies. Zij gebruiken het om fouten en andere problemen op te lossen, die zich kunnen voordoen bij telefoon- en FaceTime-gesprekken. Het komt niet beschikbaar voor het gewone publiek, heeft geruchtenlekker @choco_bit laten weten.

Met de schakelaar zou je alle gesprekken die je vanaf dat moment voert kunnen opnemen. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Sinds het moment dat de iPhone op de markt kwam wordt er al om zo’n opnamefunctie gevraagd. Apple heeft het tot nu toe niet gedaan, wat logisch is voor een bedrijf dat zo sterk gericht is op privacy. Als Apple het al toevoegt, dan zou het eerder per gesprek ingeschakeld moeten worden en niet voor alle gesprekken die je vanaf dat moment voert. Voor een medewerker die de hele dag de audiokwaliteit van telefoongesprekken moet testen, heeft het zin om continu alles op te nemen.

De screenshot riep bij voorbaat overigens al vraagtekens op, omdat de merknaam FaceTime fout is geschreven en er afwisselend wordt gesproken van ‘recording’ en ‘audio logging’. Meestal zijn Apple’s teksten vrij consequent (behalve bij vertalingen, waarin wel eens rare missers kunt vinden).

Wil je toch een belangrijk telefoongesprek opnemen, dan zijn er speciale apps voor, die meestal geld kosten. Je kan het ook simpeler aanpakken, door de telefoon op de speaker te zetten en met een ander toestel een ruwe opname te maken. Moet de audio van goede kwaliteit zijn, omdat je het wilt gebruiken in een podcast of iets dergelijks, dan zou je je iPhone kunnen aansluiten op een Rodecaster of ander audio-apparaat. Als beide gesprekspartners ermee instemmen om een opname te maken, is het voor doorsnee gebruikers gemakkelijker om gewoon gebruik te maken van de opnamefunctie in Skype.