De Eurasian Economic Commission (EEC) is het uitvoerende orgaan van de Eurasian Economic Union, een groep landen in de Russische invloedssfeer. Het gebeurt regelmatig dat er via de database van de Eurasian Economic Commission nieuwe Apple-producten uitlekken. Hoe kan dat en waarom moet Apple alle producten bij de EEC registreren?

Hieronder geven we antwoord op de volgende vragen:

#1 Wat is de Eurasian Economic Commission?

De EEC is het uitvoerende orgaan van de EEU, een groep landen die onderling met elkaar samenwerken. Het meest machtige land in de groep is Rusland, aangevuld met 4 landen die nauwe banden met Rusland hebben: Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan en Kirgizië. De belangrijkste taak van de Eurasian Economic Commission is het regelen van de dagelijkse gang van zaken en voorstellen doen voor nauwere samenwerking.

De EEC is wel een beetje te vergelijken met de Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. De organisaties zijn dan ook opgericht als reactie op de economische en politieke invloed van de Europese Unie en andere Westerse landen.

Het bestuur van de Commissie opereert als een overheidskabinet. Er zitten 10 leden in, twee leden per lidstaat. Volgens de EEC-website vertegenwoordigen ze een regio met 182,7 miljoen mensen en 14% van het aardoppervlak. Net als bij de EU is er vrij verkeer van goederen, diensten, werk en kapitaal tussen de lidstaten. De landen proberen hun wetgeving ook op één lijn te brengen. Er is echter geen gemeenschappelijke munt, zoals in de EU.

#2 Wanneer is de EEC opgericht?

Na het uiteenvallen van de Soviet Unie in 1991 hadden veel Euraziatische landen te maken met economische moeilijkheden. Daardoor ontstond het idee om nauwer te gaan samenwerken. In maart 1994 stelde de Kazachstaanse president Nursultan Nazarbayev voor het eerst een handelssamenwerking voor. In juni 1993 lag er al een gedetailleerd plan voor een Euraziatische Unie, maar het duurde nog tot 2010 tot de zogenaamde ‘Declaration on Establishment of the Single Economic Space of the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation’ werd getekend. Daarmee werd de EEU op 1 januari 2015 van kracht. De EEC was eigenlijk al iets eerder opgericht, namelijk in november 2011.

#3 Waarom lekken er vaak nieuwe Apple-producten uit?

De landen van de Eurasian Economic Union vereisen dat nieuwe producten die gebruik maken van encryptie worden geregistreerd, voordat ze in de verkoop mogen gaan. Voor Apple betekent dit dat de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac vroegtijdig moeten worden geregistreerd. Al deze producten bieden namelijk de mogelijkheid om de informatie die erop staat te versleutelen. Bij de iPhone en iPad gebeurt dat zelfs automatisch zodra je een toegangscode instelt of gebruik maakt van Touch ID of Face ID.

De producten die worden aangemeld zijn te vinden in een database die via de website van de EEC te raadplegen is.

#4 Hoeveel weken van tevoren lekken de producten uit?

Meestal verschijnen producten die via de EEC-database zijn gelekt binnen twee tot drie weken op de markt. Dat blijkt uit eerdere ervaringen met gelekte modelnummers en het tijdstip waarop ze uiteindelijk op de markt verschenen.

#5 Zijn via de EEC-database alle details te achterhalen?

Het is niet mogelijk om via de EEC-database precies te achterhalen om welke producten het gaat. In tegenstelling tot registraties bij de Amerikaanse toezichthouder FCC staan er geen productafbeeldingen bij en ook geen technische specs. Wel is vaak af te leiden welke software er op het apparaat draait, bijvoorbeeld watchOS of macOS. Je weet dan dat het om een Apple Watch, een iPhone of iPad gaat.

Verder lekken er vooral modelnummers uit, waaruit je soms iets kunt afleiden. Bijvoorbeeld hoeveel nieuwe modellen van de iPad Apple van plan is uit te brengen.

Hieronder zie je een voorbeeld van uitgelekte informatie:

#6 Hoe zou Apple het uitlekken van producten kunnen voorkomen?

Er is eigenlijk een vrij eenvoudige manier om te voorkomen dat nog niet aangekondigde Apple-producten op deze manier uitlekken: door de producten voorlopig nog niet in Rusland en de vier andere lidstaten te voorkomen. Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan en Kirgizië zijn voor Apple niet de meest belangrijke landen en zouden gemakkelijk nog even achterwege gelaten kunnen worden. Rusland is een ander verhaal: daar wil Apple waarschijnlijk wel dat de producten vanaf dag 1 beschikbaar zijn.

#7 Voorbeelden van gelekte EEC-informatie

Enkele voorbeelden van via de EEC-database gelekte producten vind je hieronder:

2019:

2018:

Daarnaast duiken er wel eens nieuwe producten op in databases in andere landen, zoals in het voorbeeld hieronder in Korea: