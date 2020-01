Mogelijke 13-inch MacBook Pro gespot in Euraziatische database

Apple heeft een nieuwe Mac geregistreerd in de database van de Euraziatische Economische Commissie. Het gaat om een MacBook met nummer A2289, een modelnummer dat nog niet eerder is verschenen.

Het gebeurt de afgelopen tijd wel vaker dat nieuwe producten vroegtijdig uitlekken via de database van de Eurasian Economic Commission. Apple is verplicht om producten er te registreren als ze gebruik maken van encryptie en in Rusland, Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan en Kirgizië zullen worden uitgebracht. Lees hierover ook onze uitleg Wat is de Eurasian Economic Commission, waarin we uitleggen waarom er zoveel Apple-producten uitlekken?

Het zou in dit geval kunnen gaan om een 13-inch of misschien zelfs een 14-inch MacBook Pro met schaartoetsenbord.



Apple heeft eerder al een 16-inch MacBook Pro met schaartoetsenbord uitgebracht. De verwachting is dat deze nieuwe knoppen in 2020 ook naar het kleinere model komen. MacRumors ontdekte de nieuwe registratie: het gaat om een draagbare Mac die op macOS 10.15 draait.

Eerder lekten al meerdere iPhones, iPads, AirPods en Macs uit via de Euraziatische database. Daardoor weten we vroegtijdig van de komst van nieuwe producten. Een logisch moment om de nieuwe MacBook aan te kondigen zou tijdens het maart 2020-evenement zijn, maar Apple kan er ook voor kiezen om het gewoon met een persbericht af te doen. In de Euraziatische database zijn ook nog enkele andere modelnummers verschenen, maar het gaat hierbij om reeds verschenen producten: een computer met modelnummer A2304 en Apple TV’s met modelnummers A1625 en A1842.