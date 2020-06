Photoshop Camera probeert een zo mooi mogelijke foto te creëren met zo min mogelijk instellingen. Het voert automatisch bepaalde aanpassingen op basis van beeldherkenning. Daarnaast heb je een heleboel filters tot je beschikking. Welke filters er beschikbaar zijn, is afhankelijk van de foto die je maakt. Via beeldherkenning ziet de app automatisch of je een selfie maakt, een landschap fotografeert of bezig met een foodpic.



Photoshop Camera voor iPhone

De interface van de app is hierdoor eenvoudig. Je ziet het beeld van de camera en onderaan de verschillende filters die je kunt gebruiken, zoals je dat kent van bijvoorbeeld Instagram. Een deel van de filters is geanimeerd, anderen bieden complexe bewerkingen die mogelijke zijn dankzij kunstmatige intelligentie. Het doen een beetje denken aan wat je kunt met Enlight.

Standaard zit er een flinke collectie filters (lenzen genaamd) in de app en het is tevens mogelijk om nieuwe te downloaden. Adobe belooft dat er regelmatig nieuwe beschikbaar komen die zijn gemaakt door artiesten en influencers. Zangeres Billie Eilish heeft de primeur en komt met een collectie filters die passen bij haar muziek en videoclips.

De afgelopen maanden heeft Adobe de app uitvoerig getest, maar nu is deze dus voor iedereen beschikbaar. De app werd al tijdens Adobe MAX in Los Angeles vorig jaar november aangekondigd.

Alweer een Photoshop-app voor iPhone?

Photoshop Camera is slechts één van de vele iPhone-apps onder de vlag van Adobe Photoshop. Het is niet de bedoeling dat de app in de plaats komt van vele bestaande Photoshop-apps voor iOS, maar het is aanvulling. Onder meer Photoshop Express en Photoshop Fix zijn nu al beschikbaar. Ook is er een mobiele versie van de populaire foto-app Lightroom.

De volledige versie van Photoshop, zoals je die kent van de desktop, is niet beschikbaar voor de iPhone. Wel heeft Adobe vorig jaar een versie voor de iPad uitgebracht, die de belangrijkste functies bevat.