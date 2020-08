DJI Osmo Mobile 4 is een nieuwe gimbal voor je iPhone

DJI heeft vandaag de DJI Osmo Mobile 4 onthuld. De magnetische gimbal voor smarthones was eerder al uitgelekt en is nu officieel.

DJI Osmo Mobile 4

De DJI Osmo Mobile 4 heeft een compleet nieuw magnetisch bevestigingssysteem en wordt geleverd met nieuwe software, gericht op filmmakers. De korte naam is OM 4 en de belangrijkste reden om te upgraden is het bevestigingssysteem. Dit maakt het makkelijker om je smartphone aan de gimbal te bevestigen. Je krijgt een magnetische klem en een magnetische ringhouder meegeleverd in de verpakking. Die laatste kun je gebruiken als een kickstand als je video wilt terugkijken.



Je moet er wel iets voor over hebben. De ringhouder moet namelijk achterop je iPhone geplakt worden en is maar eenmalig te gebruiken. De DJI Osmo Mobile 4 (OM 4) is online te koop bij DJI zelf en kost $149. Je krijgt er twee magnetische houders, een statief-handgreep, een polsbandje, USB-C-stroomkabel en een oplaadtasje bij.

Automatisch volgen van mensen

De DJI OM 4 beschikt over ActiveTrack 3.0 voor het automatisch volgen van objecten en mensen. Je hebt dus niet meer een persoon nodig die de gimbal bedient, terwijl jij bijvoorbeeld een kookdemonstratie geeft, die je wilt filmen. Ook kun je met gestures de opname starten en stoppen. De bewegingen zijn al voorgeprogrammeerd.

Tijdens het filmen kan de OM 4 automatisch inzoomen om een professioneel effect te geven. Andere mogelijkheden zijn timelapse, motionlapse en hyperlapse. De speciale sportmodus is bedoeld voor snelle actie, zodat je geen moment mist. Verder kun je met een druk op de knop panorama’s maken. Eigenlijk hoef je met functies als ‘Spin shot’ en ‘Story mode’ niet eens zoveel meer zelf te doen. De software maakt er een mini-filmpje van met muziek, video-effecten en overgangen. Je kunt het zo op sociale media plaatsen.

Je gebruikt hiervoor de DJI Mimo-app, waarmee je de instellingen van de gimbal kunt regelen en de camera van je iPhone kunt bedienen. Deze nieuwe DJI Osmo Mobile is nog maar net aangekondigd en ligt nog niet in de winkel. Ter oriëntatie zie je hieronder de huidige prijzen van z’n voorganger, de DJI Osmo Mobile 3.