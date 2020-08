Apple is van plan om Apple TV+ uit te breiden met allerlei augmented reality-functies. Het idee is dat je dan nog meer in de film of serie gezogen wordt.

Apple TV+ is qua opzet een streamingdienst zoals vele anderen. Het grootste onderscheid is dat de films en series die je bij Apple TV+ kijkt, exclusief voor de dienst gemaakt zijn. Toch blijft het in de basis gelijk aan bijvoorbeeld Netflix. Daarom wil Apple steeds meer unieke functies aan haar dienst toevoegen. Bloomberg schrijft vandaag over nieuwe augmented reality-functies voor Apple TV+, die volgens de planning in 2021 beschikbaar komen.



‘Bonuscontent met augmented reality in Apple TV+’

Bloomberg omschrijft de toevoeging als een extraatje voor de films en series. Bepaalde delen van een film of serie verschijnen via AR en je iPhone en iPad direct in je eigen woonkamer. Als voorbeeld geven ze een scene uit For All Mankind, waarmee je een virtuele maanlanding kan nabootsen. Apple ziet de toevoeging als bonusconsent, met bijvoorbeeld commentaar van de regisseur of een korte trailer.

Je gebruikt de AR-functies volgens de bron via de TV-app op je iPhone en iPad. Maar het zo ook een opstapje kunnen zijn voor de eigen AR-headset van Apple. Dit product is ook nog steeds in ontwikkeling en zou de AR-beleving nog echter moeten maken. De AR-functie in Apple TV+ zou gepland staan voor volgend jaar, terwijl de AR-bril pas in 2022 op de planning staat.

In ons overzicht van Apple TV+ vind je een een lijst van films en series die je nu kan kijken.