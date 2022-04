Hoewel iOS 15.5 geen grote update lijkt te worden, zitten er toch wat nieuwe functies in iOS 15.5. In dit artikel nemen we ze met je door en laten we zien wat er nieuw is in de aankomende update.

iOS 15.5 functies

iOS 15.5 wordt vermoedelijk de laatste update voordat Apple in juni iOS 16 aankondigt. Hoewel we ook daarna nog iOS 15-updates verwachten, is iOS 15.5 waarschijnlijk wel de laatste update met nieuwe functies. Hoewel er (nog) niet zoveel verbeteringen ontdekt zijn als in de vorige iOS-updates, kun je wel wat verbeteringen en nieuwe functies in iOS 15.5 verwachten. Het gaat voornamelijk om verbeteringen achter de schermen, hoewel er ook wat zichtbare wijzingen te vinden zijn. Helaas zijn veel van de verbeteringen vooralsnog alleen in de VS. Als dat het geval is, dan hebben we dat duidelijk aangegeven bij de genoemde functie.

#1 Signaalsterkte van HomePod controleren

Wist je dat het mogelijk is om te zien met welk wifi-netwerk een HomePod verbonden is? Vanaf iOS 15.5 kun je ook de bijbehorende signaalsterkte bekijken. Dit kan van pas komen als je wil weten of problemen met de HomePod te maken hebben met je eigen wifi-netwerk en dat je misschien een betere plek in huis kan vinden om de HomePod te plaatsen. Je vindt de signaalsterkte van de wifi-verbinding van de HomePod en HomePod mini via de Woning-app. Open hiervoor de app, hou de HomePod ingedrukt en scroll helemaal naar onderen. Standaard wordt hier nu Wifinetwerk weergegeven, met daarnaast zowel de naam van het verbonden netwerk als de verbindingssterkte.

#2 Ondersteuning voor externe betaalmethoden

Apple is er in meerdere landen toe gedwongen om externe betaalmethoden in de App Store toe te staan. In Nederland mogen datingapps bijvoorbeeld gebruikmaken van andere betaalmethoden dan die van de App Store zelf, terwijl wereldwijd zogenaamde reader-apps ook mogen linken naar hun site voor registratie en aanschaf van een online abonnement. Denk bijvoorbeeld aan apps als Netflix en Spotify. In iOS 15.5 lijkt Apple hiervoor de ondersteuning toe te voegen. Bij het verwijderen van een app waarvoor je buiten de App Store om bijvoorbeeld een betaald lidmaatschap gekocht hebt, krijg je een melding dat deze betaalde content niet via de App Store geregeld kan worden.

#3 Wijzigingen voor Apple Cash en Apple Card (alleen in de VS)

Amerikaanse Apple-gebruikers die gebruikmaken van Apple Cash en de Apple Card, zien in iOS 15.5 een aantal wijzigingen. Allereerst vind je onder de Apple Cash-kaart in de Wallet-app nieuwe knoppen om een betaling te doen of om een betaalverzoek te maken. Voorheen was dit alleen mogelijk in de Berichten-app. En over iMessage-gesproken: de bijbehorende iMessage-app is hernoemd van Apple Pay naar Apple Cash, zodat alles wat consistenter is. Gebruikers van de Apple Card zien in de instellingen van de Wallet-app een kopje hernoemd worden naar “Titanium card”, zodat het duidelijker is dat daarmee verwezen wordt naar de fysieke kaart. Maar suggereert dit ook dat er ook nog andere fysieke kaarten komen? Daar zijn nog geen aanwijzingen voor gevonden.

#4 iTunes Pass wordt Apple Account Card (waarschijnlijk alleen in de VS)

Ken jij de iTunes Pass nog? Dat is een kaart in de Wallet-app waar je je saldo van je Apple ID kan bekijken. Je kan deze kaart opwaarderen via de Apple Store en het tegoed gebruiken in de App Store, iTunes of een van de andere online diensten van Apple. Maar de iTunes Pass gaat plaatsmaken voor iets nieuws, genaamd de Apple Account Card. Uit de code van iOS 15.5 blijkt dat je deze kaart kan gebruiken om allerlei aankopen bij Apple te doen en je kan hem zelfs gebruiken om via Apple Pay in de Apple Store mee te betalen.

Maar waarschijnlijk geldt deze wijziging alleen in de VS. In Amerika heeft Apple namelijk één cadeaukaart die je kan gebruiken in de Apple Store (voor fysieke spullen), maar óók in de App Store, iTunes Store en andere online diensten. In Nederland hebben we dat nog niet: daar zijn aparte kaarten beschikbaar voor de iTunes en App Store enerzijds en de Apple Store anderzijds. We hopen dat hier verandering in komt, maar zolang dat niet het geval is denken we dat de Apple Account Card alleen in de VS beschikbaar komt en dat wij het nog moeten doen met de iTunes Pass.

#5 Verwijzingen naar Apple Classical

Het is geen verrassing dat Apple werkt aan een nieuwe app voor klassieke muziek. Sterker nog: Apple heeft bij de overname van Primephonic al laten weten dat er een nieuwe app komt voor Apple Music-gebruikers waarmee ze naar klassieke muziek kunnen luisteren. Eerder dook de naam Apple Classical al op in de beta van Apple Music voor Android en nu is die verwijzing ook gevonden in iOS 15.5. Wanneer de nieuwe app voor klassieke muziek beschikbaar is weten we nog niet, maar misschien dat we hier tijdens de WWDC meer over horen.

iOS 15.5 wordt de komende maanden getest. We denken dat de update ergens eind mei of begin juni voor iedereen uit komt. De iOS 15.5 beta is nu te testen door zowel ontwikkelaars als publieke testers. Hou daarbij wel rekening dat voor Universal Control zowel voor de Mac als iPad de nieuwste versie nodig is. Dat betekent dat als je de beta van iPadOS 15.5 wil testen, je voor Universal Control ook de beta van macOS 12.4 nodig hebt.