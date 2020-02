Apple Music Replay 2020

Apple Music Replay ging in november 2019 van start als beta-functie. Via de website kun je een afspeellijst achterhalen en kijken wat je sinds 2015 hebt geluisterd via de muziekdienst. Je moet in die jaren natuurlijk wel abonnee zijn geweest en flink hebben geluisterd om een lijst met favorieten te kunnen laten genereren. Maar Apple beloofde ook dat je in de loop van het jaar al te zien krijgt wat je favorieten zijn. Voor 2020 zijn nu de eerste Replay-afspeellijsten klaar. Omdat het nog vroeg in het jaar is (er zijn nog maar acht weken verstreken), kan het zijn dat je nog niet genoeg historie hebt om een volledige lijst met 100 nummers te zien. In dat geval zal de lijst in de loop van de komende maanden verder worden gevuld.

Update 10:30 uur: zie je de lijst nog niet? Het wordt momenteel uitgerold, dus het kan even duren voordat je het te zien krijgt. Op Reddit melden sommige gebruikers dat ze de lijst al wel hebben, anderen zien ‘m niet. Heb je te weinig geluisterd, dan kan het ook even duren voordat je de lijst te zien krijgt.



Uiteraard is de lijst helemaal afhankelijk van je eigen luistergedrag en is dus voor iedereen anders. Apple Music Replay wijkt af van Spotify’s Wrapped-lijst, die alleen aan het einde van het jaar een toplijst oplevert. Bij Apple gaat kan het in de loop van het jaar nog veranderen, als plotseling je luistergedrag anders is geworden.

Als je naar de Apple Music Replay-website gaat, kan je nog steeds de afspeellijst van 2019 te zien krijgen. Maar als je omlaag bladert vind je ook de lijst van 2020. Met dergelijke functies probeert Apple zich te onderscheiden van Spotify en gebruikers aan zich te binden. Replay is nog zo nieuw, dat het als betafunctie geactiveerd moet worden via de website.

Zo vraag je de afspeellijst op:

Ga naar replay.music.apple.com op een willekeurig apparaat. Klik op Get Your Replay Mix. Log in met je Apple ID. Klik nu op Voeg toe.

Je kan daar dan je Replay 2019 laten maken, voor het geval je dat nog niet hebt gedaan. In één moeite vind je onderaan de pagina dan ook de Replay 2020. Meer uitleg over Apple Music Replay vind je in onze tip. Na het maken van de lijst kun je je afspeellijst met vrienden delen.