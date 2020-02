iPhones krijgen komende vier jaar Qualcomm 5G-modems

Dat staat in een document over de schikking die Apple vorig jaar met Qualcomm heeft getroffen. Apple gaat de Snapdragon X55-, X60-, X65- en X70-modems gebruiken in de iPhones die tussen 2020 en 2024 op de markt komen. Dit jaar zal de iPhone 12 worden voorzien van een Qualcomm Snapdragon X55-modem en volgend jaar is de X60 aan de beurt. In de jaren daarna zijn de X65 en X70 aan de beurt. Het document noemt enkele modems van Qualcomm die nog niet officieel zijn aangekondigd.



Het 7nm Snapdragon X55-modem werd begin 2019 al aangekondigd en zal dit jaar ook in veel Android-smartphones gebruikt worden. Deze vervangt de 4G-modems van Intel die in de huidige iPhones worden gebruikt.

Omdat het document officieel is opgesteld bij de schikking tussen Apple en Qualcomm, kunnen we er vanuit gaan dat de informatie klopt. In het document zijn enkele technische details en geldbedragen onleesbaar gemaakt.

Het is vanwege deze afspraken minder voor de hand liggend geworden dat Apple iPhones met eigen 5G-modems op de markt brengt. Toch is het nog steeds mogelijk, want Apple kan besluiten om toch geen gebruik te maken van de deal. Apple heeft sinds kort de modem-divisie van Intel overgenomen en zou daarmee sneller dan aanvankelijk gepland een eigen modem kunnen maken.

