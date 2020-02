Ontwikkelaar installeert Windows 10X dual-screen op MacBook

Windows 10X installeren op MacBook

Hiervoor hoef je niet eens te beschikken over het nieuwste model, want een ontwikkelaar heeft het nu werkend gekregen op een 12-inch MacBook. Windows 10X is een variant van Windows 10, speciaal ontworpen voor dubbele en opvouwbare schermen. Het komt later dit jaar beschikbaar, onder andere op de Microsoft Surface Neo, een apparaat met dubbel scherm. Maar je kunt het ook op andere apparaten installeren, zoals een MacBook.



Ontwikkelaar imbushuo kreeg het voor elkaar en laat het zien in onderstaande video. Omdat de 12-inch MacBook geen dubbel scherm heeft en ook niet opvouwbaar is, wordt Windows 10X op een andere manier weergegeven. Het scherm wordt in tweeën gesplitst en de schermen worden naast elkaar getoond. Praktisch is het niet, wel is het grappig dat het kan, vooral op een MacBook met een wat kleiner scherm zoals 12-inch. Wat ook mogelijk is, is om één scherm naar een extern beeldscherm te sturen.

Video pic.twitter.com/Xc4DfXAc14 — Sunshine Biscuit at scale (@imbushuo) February 13, 2020

Ontwikkelaar Steve Troughton-Smith slaagde er in om Windows 10X te installeren op een Surface Go van Microsoft, maar liep daarbij ook tegen een aantal beperkingen aan. Zo werkte Wi-Fi niet en ontbraken diverse drivers.

It worked! Surface Go successfully flashed with Windows 10X 😄 Touch driver not installed by default, nor WiFi pic.twitter.com/VftAK5bLdb — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 14, 2020

Wil je zelf Windows 10X op bestaande hardware installeren, dan kan dat op eigen risico met deze gids.