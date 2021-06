Opinie: Hoe Apple mentale gezondheid minder zweverig kan maken

Apple zou bezig zijn met een Mind-app voor de Apple Watch . Mentale gezondheid is een onderwerp dat nog niet goed is afgedekt in watchOS, maar om het tot een succes te maken zou Apple het anders moeten aanpakken dan het bestaande aanbod.

Mentale gezondheid met de Mind-app

Aanvankelijk kreeg ik de indruk dat de Mind-app een aanvulling wordt op de al bestaande Ademhaling-app. Maar volgens Mark Gurman wordt het een update van deze al bestaande app, met wat extra functies gericht op mindfulness. Ook goed, maar dan hoop ik wel dat Apple er iets meer mee doet dan simpelweg het toevoegen van meditatie-onder-begeleiding. Wat het precies wordt ontdekken we waarschijnlijk later vandaag al, bij de aankondiging van watchOS 8. Apple zou de app dan ook meteen voor de iPhone kunnen aankondigen, want de Ademhaling-app is tot nu toe alleen op de Apple Watch te gebruiken en daarmee wordt een grote groep gebruikers buitengesloten. Niet iedereen heeft een Apple Watch.



Meditatie: Headspace is het populairst

Wie met mindfulness bezig gaat heeft keuze uit allerlei bestaande apps. Headspace is daarbij veruit het populairst. Als iemand uit je vriendenkring meditatie heeft geprobeerd, dan zorgde Headspace in negen van de tien gevallen voor de eerste eerste kennismaking. Ik heb de app ook een tijdje gebruikt en heb er zelfs een jaarabonnement op afgesloten, omdat ik het deze keer écht serieus wilde aanpakken. Dat leek me een betere deal dan €12,99 per maand betalen. Als ik het niet zou gebruiken voor meditatie, dan in ieder geval om beter te slapen of een van de andere programma’s die de makers aanbieden.

Ik probeerde sessies om succesvoller te worden, me gelukkiger te voelen en om trek in tussendoortjes te beperken, maar vaak kwam het erop neer dat ik rustig moest ademhalen en een bodyscan moest uitvoeren. Een bodyscan houdt in dat je in gedachten stapsgewijs je lichaam moet langslopen en je aandacht daarop moet richten, van je tenen tot je kruin. Ik werd er wel rustiger van, maar na een paar sessies raakte ik de interesse kwijt en bleef ik de sessies alleen nog maar luisteren omdat de man van Headspace zo’n grappig Brits accent heeft.

Nu is Headspace op zich niet zo heel zweverig, als je naar de rest van het aanbod krijgt. Je krijgt geen eeuwenoude wijsheden uit India of namen van goeroe’s voorgeschoteld, je hoeft geen mandala’s in te kleuren en je hoeft ook niet (zoals bij yoga) een keuze te maken tussen Hatha, Bhakti of een andere richting. En toch boeit het me niet genoeg om het vol te houden. Hoe zou Apple het kunnen aanpakken?

Mentale gezondheid is een hot item

Mentale gezondheid is een belangrijk thema op dit moment, zoals ook blijkt uit de serie van Oprah Winfrey en prins Harry, die nu op Apple TV+ te zien is. Mensen zitten er doorheen na maandenlang geen vrienden of familie te hebben gezien. Hoewel de ergste beperkingen zijn opgeheven, is het toch moeilijk om te wennen aan het ‘nieuwe normaal’. Zelf heeft Apple tijdens de coronacrisis het eigen personeel workshops aangeboden over mentale gezondheid, naast trainingen over technologie en producten. Die ervaring kunnen ze nu gebruiken om het leven van hun klanten beter te maken – iets wat Apple graag benadrukt en ook in de praktijk brengt met allerlei positieve initiatieven, zoals zomerkampen voor kinderen en programmeercursussen voor groepen die een achterstand hebben. Wekelijks vind je in de Apple Newsroom wel een feelgood-verhaal over hoe Apple mensen nieuwe mogelijkheden en kansen heeft gegeven.

Daarnaast heeft Apple al ruime ervaring met fysieke onderwerpen, zoals het vastleggen van lichaamswaarden, beweging en sport. Ik gebruik de Apple Watch al vanaf het begin heel fanatiek om trainingen en beweging te meten. Ik maak elke dag mijn ringen vol, doe mee aan de maandelijkse persoonlijke uitdagingen en de speciale uitdagingen, daag vrienden uit voor wedstrijden en heb een abonnement op Fitness+, waar je met een prestatiebalk kunt zien hoe goed jij presteert ten opzichte van anderen.

Maar bij mentale gezondheid moet de aanpak toch iets anders zijn: minder prestatiegericht. Het gaat er niet om of je 60 minuten hebt zitten mediteren en of je elke dag aan je Gratitude Journal hebt zitten werken. Er was in 2017 sprake van dat de activiteitenring op de Apple Watch een extra ring voor mindfulness zou krijgen, maar dat gebeurde niet en het is ook niet iets wat ik zou toejuichen. Het gaat er niet om hoeveel tijd je erin steekt, maar in hoeverre jij je lekker voelt. Dat zou je met een Mood Journal kunnen meten, maar ook daarmee zou Apple zeker niet de eerste zijn.

Apple staat erom bekend dat ze alles nét iets beter aanpakken. Mijn wens zou dan ook zijn, dat er soort gecombineerde app komt, met leuke animatiefilmpjes waarin steeds een bepaald onderwerp wordt aangesneden: van het omgaan met stress tot de voordelen van een lange wandeling in de natuur. Het kunnen blije en moeilijke onderwerpen zijn, maar steeds met een opbeurende ondertoon en met een praktische inslag. Dingen waar iedereen in het dagelijks leven tegenaan loopt en hoe je daar op een andere manier tegenaan zou kijken, zodat je je minder rot voelt. Als een gesprek met een goede vriend, die je na een tegenvaller helpt om toch ook de positieve kanten te zien.

Het gevaar is natuurlijk dat Apple het te ver doortrekt. In de Fitness+ workouts wordt soms wel heel overdreven Amerikaans benadrukt dat jij uniek bent, vooral heel veel van jezelf moet houden en lekker je eigen ding moet doen.

Als het dan toch competitief moet zijn, zou Apple een soort checklist kunnen maken met dingen die je hebt gedaan: een lange wandeling buitenshuis om je hoofd leeg te maken, een goed gesprek met iemand die je respecteert, een complimentje gegeven aan iemand wiens werk je altijd maar als vanzelfsprekend beschouwt, iemand in de buurt geholpen met boodschappen doen, een lijstje gemaakt van je beste eigenschappen, iets gedaan waar je bang voor was (zoals naar de tandarts gaan), weer contact opgenomen met een schoolvriend die je uit het oog was verloren… er zijn eindeloos veel dingen te verzinnen waar je een positief gevoel van krijgt zonder dat je een yogamatje hoeft uit te rollen.