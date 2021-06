Apple wil de multitasking-mogelijkheden van de iPad verder uitbreiden en richt zich daarbij vooral op gevorderde gebruikers, meldt Gurman. Eerder vertelde hij al dat iPadOS 15 gebruikers de mogelijkheid geeft om overal widgets te plaatsen op het beginscherm, zoals nu bij de iPhone al het geval is. Met multitasking kun je productiever werken op je iPad Pro. Het gaat mogelijk worden om meerdere apps tegelijk te gebruiken en Apple wil de tablet aantrekkelijker maken voor gevorderden. Wat privacy betreft zou er een nieuw bedieningspaneel gepland staan, waaruit je precies kunt aflezen hoe apps gebruikersdata gebruiken. Daarbij lijkt Apple voort te willen bouwen op de pas geïntroduceerde App Tracking Transparency uit iOS 14.5.



Op de iPhone kunnen we ook wat nieuws verwachten. Apple zou de meldingen voor binnenkomende notificaties opnieuw willen ontwerpen, met meer nadruk op acties om automatisch te reageren. Je zou bijvoorbeeld een status kunnen instellen (slapen, werken, autorijden) en de meldingen voor notificaties zullen dan steeds op een andere manier reageren. Ze krijgen een nieuw design op de iPhone en iPad



Een concept met mogelijke verbeteringen in iPadOS 15, door Parker Ortolani.

Ook op de Apple Watch en Apple TV kunnen we aanpassingen in de interface verwachten. Vooral bij de Apple TV zal dat hoog tijd zijn, want de interface van dit apparaat is al jarenlang hetzelfde. Op de Apple Watch zal meer nadruk komen te liggen op het tracken van gezondheidsfuncties. De Gezondheid- en Berichten-apps krijgen onder andere nieuwe functies, ook in iOS.

macOS 12 zal volgens Bloomberg niet erg veel vernieuwingen bevatten. Vorig jaar voerde Apple flinke aanpassingen in de interface door met Big Sur.

WWDC 2021 begint op maandag met de traditionele keynote om 19:00 uur. iCulture is natuurlijk van de partij en zal uitgebreid verslag doen van alle aankondigingen!