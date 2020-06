Apple heeft 8 apps aangewezen voor de Apple Design Awards 2020. En er zit ook een Nederlands tintje aan, want de app Darkroom staat als eerste in de lijst.

De Apple Design Awards worden jaarlijks uitgereikt tijdens WWDC voor apps die opvallend door hun design, innovativiteit en technische kwaliteiten. Om kans te maken moet je app aan een lange lijst criteria voldoen, waaronder toegankelijkheid en gebruik maken van zoveel mogelijk mogelijkheden die Apple biedt. Zowel kleine als grote ontwikkelbedrijven kunnen een dergelijke award winnen. Dit jaar gaat de prijs naar Darkroom, Looom, Shapr3D en StaffPad. Bij de games vallen onder andere Sayonara Wild Hearts en Sky: Children of the Light in de prijzen.



De afgelopen 20 jaar heeft Apple meer dan 250 Apple Design Awards uitgedeeld aan ontwikkelaars. Voor de betrokkenen is het vaak een stimulans geweest om nog mooiere dingen te maken en het gaf bovendien een mooie boost aan hun naamsbekendheid. Eerdere winnaars waren onder andere Pixelmator, djay, Complete Anatomy, HomeCourt, Florence en Crossy Road. Ze vielen op door hun gebruik van verhalen, interface-design en het gebruik van Apple-tools en technologieën.

Darkroom: met Nederlands tintje

De Apple Design Awards hebben dit jaar ook een Nederlands tintje, want Darkroom is een app waarbij de Nederlander Jasper Hauser (@jasperhauser) betrokken is als designer. Darkroom is een foto- en videobewerker die niet alleen mooi is, maar ook gemakkelijk in gebruik. De bediening is intuïtief, vindt Apple en de layout is zodanig dat je als beginner en gevorderde uit de voeten kunt. Darkroom maakt ook gebruik van allerlei Apple-technologieën zoals snelle acties op het beginscherm, contextuele menu’s en haptische feedback. Darkroom wordt gemaakt door Bergen Co., dat gevestigd is in Los Angeles.

Looom: animaties

Looom is een app waarmee je animaties kunt maken. De inspiratie is afkomstig van tools waarmee je muziek kunt maken. Het is leuk om handgetekende loops te maken voor je stop-motion animaties. Ook bij deze app is de interface heel intuïtief en tegelijk zit er veel functionaliteit in. Looom is alleen op de iPad te gebruiken en gebruikt Apple-technologieën zoals een donkere modus en allerlei Apple Pencil-functies. Ontwikkelaar iorama.studio is gevestigd in Tel Aviv, Israel en Stockholm.

Shapr3D: producten ontwerpen

Met Shapr3D kun je CAD-tekeningen maken voor productontwerp, technische tekeningen en architectuur. De app wordt gemaakt door het bedrijf Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag en die ingewikkelde naam verklapt al meteen waar dit bedrijf gevestigd is: Hongarije. Met een iPad en Apple Pencil maak je hiermee de meest ingewikkelde technische tekeningen. Deze app maakt ook al gebruik van de LiDAR Scanner om automatisch een 2D-plattegrond of een 3D-model van een kamer te maken. Dit kun je gebruiken voor het opnieuw inrichten van een ruimte of om objecten te plaatsen. Je kunt vervolgens met AR een preview zien.

StaffPad

Dat Apple ook naar heel specifieke toepassingen kijkt, is te merken aan de Apple Design Award voor StaffPad. Deze app zet handgeschreven muzieknoten om naar digitale bladmuziek. Het is bedoeld voor componisten die digitaal hun creaties willen vastleggen. De app gebruikt Apple-technologieën zoals Apple Pencil, drag-and-drop en Core ML. Het is bovendien erg intuïtief in gebruik. De app wordt gemaakt door StaffPad Ltd. uit Londen.

Apple Design Award winnaars: games

Ook bij het onderdeel games waren er dit jaar vier winnaars. Het gaat om de volgende games: