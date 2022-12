Je kunt in Apple Kaarten routes plannen voor in de toekomst. Dat heeft meerdere voordelen. Je leest erover in deze tip.

Het is mogelijk om met Apple Kaarten routes te plannen voor in de toekomst. Voorheen kon dit enkel voor routes met het openbaar vervoer, maar sinds iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey kan dit ook voor autoritten. Voor beide opties kan het inplannen handig zijn.

De voordelen van routes plannen

Een route plannen in de toekomst heeft voordelen, ook als je normaalgesproken niet zo van het uitgebreid voorbereiden bent. Ben je van plan om met de trein te reizen op een later moment, dan heb je niets aan eventuele vertragingen op dit moment. Ook kan het zijn dat er nu geen onderhoud aan het spoor is, maar in een weekend wel. Door een route vooraf te plannen, zie je meteen eventuele verwachte omleidingen op het daadwerkelijke reismoment.

Ook voor de auto geldt dat het handig is om te plannen. Is het momenteel een uur of 5 ’s middags, dan zit je dik in de avondspits. Dan is de reistijd langer en wellicht krijg je zelfs een andere route voorgeschoteld. Als Apple Kaarten op de hoogte is van eventuele toekomstige afsluitingen, kun je van tevoren zien hoe lang de reistijd écht zal zijn.

Zo kun je routes plannen in Apple Kaarten

Gelukkig werkt het plannen van routes in Apple Kaarten vrijwel hetzelfde op ieder apparaat. De onderstaande uitleg kun je dus gebruiken op een iPhone, iPad en Mac. Zo ga je te werk:

Open Apple Kaarten en voer een bestemming in. Tik op Route. Geef aan of je met de auto of het openbaar vervoer wil gaan. Tik op Nu vertrekken (Mac: klik op Plan) en geef aan wanneer je daadwerkelijk wil vertrekken (of aankomen). Selecteer eventueel de route van voorkeur.

Je kunt de geplande route helaas niet opslaan. Wil je later nog eens kijken hoe lang het ook alweer duurde om te reizen, dan moet je de tijd opnieuw invullen. Heb je een agenda-evenement aangemaakt? Dan kun je het adres hieraan toevoegen. De Agenda-app zal dan de reistijd ook inplannen. Hoe je de reistijd in je agenda zet, lees je in onze tip.

