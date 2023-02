Apple staat bekend om een aantal belangrijke speerpunten: functionaliteit, privacy en veiligheid en design. Een belangrijke hoofdrolspeler voor het geroemde design van Apple’s producten, was lange tijd Jony Ive. Hij stond aan het hoofd van Apple’s designteam en heeft vele successen geboekt en wordt daar nog altijd om geroemd. Maar een aantal jaar geleden vertrok Jony Ive bij Apple, om zijn eigen bedrijf op te richten. Zijn opvolger was Evans Hankey, maar ook zij vertrekt binnenkort. Apple leek daarom naarstig op zoek te zijn naar een geschikte opvolger, maar lijkt daar nu vanaf te zien.



Apple doet het straks zonder hoofd industrieel design

Bloomberg schrijft dat Apple besloten heeft om geen opvolger te vinden. Dat betekent dat deze zo belangrijke rol binnen Apple komt te vervallen. De rol van hoofd industrieel design was jarenlang een belangrijke positie binnen de top van Apple, maar om wat voor reden dan ook ziet Apple nu geen noodzaak meer om een opvolger te zoeken. Afgelopen november bleek al dat Apple moeite had met het vinden van een opvolger en dit zou uiteindelijk de doorslag gegeven kunnen hebben.

Het is op dit moment nog onduidelijk wat dit gaat betekenen voor het design van toekomstige Apple-producten. Apple heeft nog steeds zo’n twintig designers in dienst, maar die rapporteren nu allemaal direct naar Chief Operating Officer Jeff Williams. Daarmee krijgt hij dus nog meer taken op zijn bordje. Hij is nu wel al enige tijd betrokken bij het designteam, waar hij al de leiding over had. In de afgelopen jaren is Jeff Williams wel eens voorbij gekomen als mogelijke opvolger van Tim Cook. Enkele designers die al lang bij Apple in dienst zijn, zouden nu wel een iets grotere rol krijgen. Maar een vervanging van de vroegere rol van Jony Ive, komt er dus (voorlopig) niet.

De laatste jaren doet Apple steeds langer met de ontwerpen van haar toestellen. Zo ziet de iPhone er nu al zo’n drie jaar nagenoeg hetzelfde uit en ook de iPad heeft nu eigenlijk al sinds 2018 nagenoeg hetzelfde ontwerp. De laatste nieuwe designs van Apple zijn de Apple Watch Ultra, MacBook Pro en de iMac. Het nieuwste project is de aankomende mixed reality-headset. Hoe deze er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk.