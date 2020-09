Apple ontwerpt eigen mondkapjes voor medewerkers

Apple Face Mask en ClearMask

De ClearMask is het eerste door de FDA goedgekeurde, medische gezichtsmasker. Het is volledig transparant, zodat je het gezicht van de persoon kan blijven zien. Dit kan handig zijn voor mensen die doof of slechthorend zijn. Het Apple Face Mask ziet eruit als een gangbaar wit mondkapje, maar met een speciale vormgeving. Dit zorgt ervoor dat er meer ruimte is voor de neus en dat de gebruiker kan ademen zonder dat de bril beslaat. Het is wasbaar en kan tot vijf keer gebruikt worden. Ook is er een afgerond gedeelte voor de kin en aanpasbare bandjes voor het oor. Het masker bestaat uit drie lagen materiaal en filtert zowel ingaande als uitgaande deeltjes. De maskers zijn bedoeld voor winkel- en kantoorpersoneel.



Volgens Bloomberg heeft Apple de juiste materialen gevonden om lucht te filteren, zonder dat dit ten koste ging van leveringen aan medisch personeel. De komende twee weken krijgen Apple-medewerkers de mondmasker toegestuurd. Klanten zullen het voorlopig moeten doen met standaard wegwerp-mondkapjes. Voor hen zijn de door Apple ontworpen mondmaskers niet bedoeld. Iedereen die de Apple Store wil bezoeken, moet een mond- en neusbedekking dragen. Heb je die zelf niet, dan krijg je er eentje van Apple.



Foto via MacRumors

De interne Engineering and Industrial Design-teams van Apple werkten samen aan deze mondkapjes. Aan het begin van de coronacrisis doneerde Apple tientallen miljoen medische mondkapjes aan de zorg. Ook werden er aanpassingen gedaan in iOS: sinds iOS 13.5 komt het scherm voor de toegangscode sneller in beeld als je een mondkapje draagt. De iPhone herkent in dat geval meteen dat het geen zin heeft om het gezicht te scannen.