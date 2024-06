Sonos is opnieuw in opspraak. Deze keer heeft het bedrijf in de VS een regel uit het privacybeleid geschrapt, waardoor het voortaan gebruikersgegevens kan verkopen. Ook bij fotoapp VSCO is ophef over aangepaste voorwaarden, vlak nadat Adobe een soortgelijke privacyblunder maakte.

Goed om te weten: de wijziging bij Sonos heeft voorlopig alleen betrekking op het Amerikaanse privacybeleid. Daarin is een kleine maar opmerkelijke aanpassing gedaan: een regel over het niet verkopen van klantgegevens is geschrapt. In de versie uit 2023 had Sonos deze zin opgenomen: “We verkopen je persoonlijke gegevens niet aan derden en zullen dat ook niet doen.” In de versie van juni 2024 is deze zin verwijderd, maar alleen in de Verenigde Staten. In andere landen is de belofte nog steeds aanwezig, maar dat kan veranderen. Sonos kreeg onlangs forse kritiek vanwege een dramatisch verlopen redesign, waarbij allerlei belangrijke functies opeens waren verdwenen. Sonos sprak aanvankelijk van moed, maar gaf later toe dat de communicatie onhandig was aangepakt.

Meestal informeren bedrijven hun klanten wat er in nieuwe gebruikersvoorwaarden of privacybeleid is gewijzigd, maar in het geval van Sonos werd de zin stilletjes weggehaald. Het bleef daardoor onopgemerkt, totdat iemand er toevallig op stuitte. Het verwijderen van de regel uit het privacybeleid betekent overigens nog niet dat Sonos al bezig is met het verkopen van klantgegevens aan derden of daar daadwerkelijk plannen toe heeft. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op vragen. Er is maar één manier om af te zien van de nieuwe Sonos gebruikersovereenkomst, namelijk door de gekochte producten terug te sturen.

Ook VSCO past gebruiksvoorwaarden aan

Bij een ander bedrijf zijn de gebruikers ook niet blij: de fotocommunity VSCO heeft nieuwe voorwaarden aangekondigd en lijkt daarbij weinig te hebben geleerd van de recente misstap bij Adobe. Adobe paste enkele dagen geleden de servicevoorwaarden voor Creative Cloud-apps en hosting aan. Met die wijziging leek Adobe zich eeuwigdurende wereldwijde rechten te geven om content van klanten te gebruiken, voor welk doel dan ook, inclusief het trainen van zijn AI-engine. Adobe heeft sindsdien tweemaal de oorspronkelijke formulering aangepast, in een poging om meer duidelijkheid te scheppen. Het bedrijf verzekerde gebruikers dat het geen gebruik zal maken van gebruikerscontent om de Firefly AI-engine te trainen en verduidelijkte dat het geen eigenaar wordt van afbeeldingen die met de software zijn gemaakt. Adobe moet echter nog wel meer opheldering geven over het in licentie geven van gebruikerscontent aan aan externe partijen.

Nu is het de foto-app VSCO die een soortgelijke flater begaat. In de nieuwe voorwaarden van VSCO staat onder andere:

Door gebruik te maken van onze services verleent u ons een royaltyvrije, sublicentieerbare, niet-exclusieve, wereldwijde licentie om uw creatieve inhoud, inclusief de naam, afbeelding, stem en/of gelijkenis van enig individu in uw creatieve inhoud, geheel of gedeeltelijk en in welke vorm, media of technologie dan ook, nu bekend of in de toekomst ontwikkeld, te gebruiken, reproduceren, wijzigen, publiceren, vertalen, distribueren, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven en afgeleide werken te maken in verband met onze services en ons bedrijf.

Ook meldt VSCO het volgende: “U doet afstand van alle morele of andere auteursrechten die u mogelijk hebt in verband met dit gebruik van uw creatieve inhoud.” De nieuwe voorwaarden zullen vanaf 10 juli 2024 van kracht worden. Op Reddit reageerde VSCO-evangelist Zach Hodges op een één van de zorgen van gebruikers, namelijk of je kunt zien wie je account heeft bekeken en of je content is gestolen. Hodges zegt dat VSCO ernaar streeft om naamsvermelding bij content te plaatsen en vindt dat zijn bedrijf transparant is over datapraktijken. Over het verlenen van een licentie op persoonlijk gemaakte content heeft VSCO nog niet gereageerd.

Wat de situatie bij zowel Sonos, VSCO als Adobe extra lastig maakt, is dat mensen bij gratis diensten wel gewend zijn dat hun gegevens worden gebruikt, maar dat je er in dit geval voor de diensten moet worden betaald. Je verwacht dan ook dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgesprongen. VSCO kost €35 per jaar en Adobe Creative Cloud kost €67 per maand, terwijl de speakers van Sonos vanaf €199 in de winkel liggen.