Apple-devices en pacemakers: zo zit het

Hoe dol je ook bent op je HomePod of iPad, het is een slecht idee om het apparaat te knuffelen of ermee in bed te gaan liggen, als je een pacemaker hebt. Apple heeft in een supportdocument duidelijk gemaakt welke apparaten je op een veilige afstand moet houden. Dit geldt ook voor andere medische implantaten zoals een defibrillator. Dergelijke medische hulpmiddelen kunnen van slag raken door magnetische interferentie.



Eerder was er al een discussie of MagSafe en pacemakers wel goed samen gaan. Ook de Amerikaanse toezichthouder FDA bemoeide zich ermee en deed onderzoek, waaruit bleek dat het risico bij pacemakers klein is. Toch moet je voorzichtig zijn en toestellen uit de iPhone 12-serie niet in je borstzakje dragen. Apple raadt aan om een afstand van 15 centimeter te houden en het opladen op 30 centimeter afstand of meer uit te voeren.

Maar het geldt niet alleen voor iPhone 12-toestellen en MagSafe-laders. Steeds meer apparaten zijn uitgerust met magneten, zodat je er bijvoorbeeld een hoesje aan kunt vastplakken. In het supportdocument van Apple staan nu alle apparaten op een rij waarmee je voorzichtig moet zijn, als gebruiker van een pacemaker, defibrillator en soortgelijke medische implantaten. Om niet met medische claims geconfronteerd te worden geeft Apple ook het voor de hand liggende advies dat je je arts om raad moet vragen voor specifieke instructies.

Met deze apparaten moet je voorzichtig zijn als je een pacemaker hebt:

AirPods en oplaadcase (alle modellen)

Apple Watch

Apple Watch-bandjes met magneten

Apple Watch-opladers met magneten

HomePod en HomePod mini

iPads (alle modellen)

iPad Smart Covers en Smart Folios

iPad Smart Keyboard en Smart Keyboard Folio

Magic Keyboard voor iPad

iPhone 12-modellen

MagSafe-accessoires

Mac, iMac en MacBook (alle modellen)

Apple Pro Display XDR

Beats Flex, Beats X, PowerBeats Pro en UrBeats3

Sommige andere Apple-producten kunnen ook magneten bevatten, maar de kans dat ze interferentie veroorzaken met medische apparaten is klein, is te lezen in het supportdocument.

Problemen op korte afstand

Eerder waarschuwde de Amerikaanse hartstichting dat de iPhone 12 Pro Max interferentie veroorzaakte als je deze dichtbij een pacemaker houdt (1,5 cm). Het ging hier om een kleine studie, waarbij 11 van de 14 geteste pacemakers problemen opleverden. Volgens een cardioloog was altijd al bekend dat magneten interferentie kunnen veroorzaken bij implantaten, maar bij de iPhone 12-serie zou de magneetwerking verrassend sterk zijn. De kans dat je een Apple-device op 1,5 cm van een pacemaker vasthoudt is niet zo heel groot, tenzij je een AirPod inslikt of op je iPhone gaat liggen terwijl je slaapt. Uit latere tests blijkt dat pacemakers inderdaad niet meer goed functioneren als je ze er dichtbij houdt.