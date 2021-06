Apple zou iPads met een groter display willen maken, zegt Mark Gurman van Bloomberg. Het kan nog wel even duren voordat ze verschijnen. Ook zou er (weer) flink met poppetjes zijn geschoven in het Apple Car-team.

Extra grote iPad

De huidige iPad Pro is verkrijgbaar in een formaat van 11-inch en 12,9-inch, terwijl de MacBooks beginnen bij 13-inch in diameter. Een groter scherm voor de iPad zou de grens tussen tablet en laptop nog verder vervagen. Ze zouden nog niet dit jaar op de markt komen en ook niet volgend jaar. Voor volgend jaar zou Apple de huidige formaten willen handhaven, maar er komt voor 2022 wel iets anders aan: een glazen achterkant voor draadloos opladen.



Apple bracht in april nog een vernieuwde iPad Pro met M1-chip uit, ondersteuning voor 5G en Thunderbolt en een mini-LED -display op het grootste model. Daarmee is de iPad Pro krachtiger dan ooit, maar tegelijk is er nog steeds kritiek. iPadOS heeft te veel beperkingen en haalt niet het maximale uit de hardware van de professionele iPad . Volgens Gurman moet Apple uiteindelijk Mac -apps toestaan en ook Mac-achtige multitasking mogelijk maken. Daarnaast moet het makkelijker worden om met vensters te werken op de iPad Pro. Het zou handig zijn om vier of vijf vensters te hebben, die je kunt verplaatsen en kunt vergroten en verkleinen, net als op de desktop.

Het is te lezen in de eerste editie van Power On, een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief waarin Gurman schrijft over zijn passies: Apple, de geheimen van Silicon Valley en de NBA.

Gurman stipt ook nog even de Apple Watch aan. Er komen meerdere nieuwe modellen aan en de roadmap is rijk gevuld met onder andere een redesign, vernieuwd scherm, snellere processor en nieuwe draadloze technologie. Volgend jaar wordt het een rustiger jaar voor de Apple Watch, met hetzelfde design en een thermometerfunctie voor je lichaamstemperatuur. Daarnaast verwacht Gurman een vernieuwde Apple Watch SE en een ‘explorer edition’ met een robuuster uiterlijk. De bloedsuikermetingen laten nog op zich wachten.

Verschuivingen in het Apple Car-team

Daarnaast heeft Gurman nieuws over het Apple Car-team, dat rond 2014 werd opgericht en meermaals van management is gewijzigd. In 2018 kwam er wat meer stabiliteit dankzij de komst van Doug Field, die eerder verantwoordelijk was voor de Tesla Model 3. Dit jaar zijn echter drie sleutelfiguren vertrokken: Benjamin Lyon, Jaime Waydo en Dave Scott, die respectievelijk werkten aan de engineering, veiligheidssystemen en robotica.

Maar er kwamen ook nieuwe mensen bij. Apple haalde Ulrich Kranz in huis, een veteraan uit de auto-industrie die eerder de BMW i3 en i8 meehielp ontwikkelen. Ook nieuw: Hanns Tappeiner, mede-oprichter van het speelgoedrobotbedrijf Anki,

Tim Cheng van Drive.ai, Hans Lee van Freedom Robotics en Martin Levihn als expert op het gebied van beslissingen op basis van kunstmatige intelligentie. Paul Costa werkt ook mee aan de zelfrijdende auto, terwijl hij eerder lange tijd hardware-engineer binnen Apple was.

Rustige zomer met nieuwe smartphone

Gurman verwacht dat het in de zomermaanden rustig zal zijn met Apple-productnieuws. De meeste nadruk zal op het najaar liggen, met een nieuwe iPhone, Apple Watch, Mac en een iPad voor het onderwijs op komst. De zomermaanen zijn voor de Google Pixel 5a, een goedkopere smartphone die in augustus wordt verwacht.