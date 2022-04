iCulture Vandaag: dit was dinsdag 5 april 2022

Iets later dan gebruikelijk, maar we weten nu eindelijk de datum van WWDC 2022! Normaalgesproken kondigt Apple de datum al veel eerder aan, in de loop van maart, maar voor dit jaar heeft Apple iets meer de tijd genomen. Ook leuk: je kunt er als student of als ontwikkelaar bij zijn, maar de plaatsen zijn beperkt. En een echt live event is het ook niet, want je kijkt net als iedereen naar dezelfde wereldwijde livestream. Maar er is vandaag nog veel meer te lezen op iCulture! Zo verschenen er voor het eerst in lange tijd weer eens beta’s!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Alles over iMessage-berichten in iCloud synchroniseren, met al je apparaten.

Wil je dubbele appiconen op je iPhone-scherm? Dat kan, dankzij een nieuwe optie in iOS 15.

Accessoires en devices

We hebben ons overzicht van connected personenweegschalen bijgewerkt met de nieuwste merken en modellen.

Bekijk deze iPhone-batterijhoezen, die zelfs voor de nieuwste modellen nog steeds gemaakt worden. Maar niet door Apple.

Apps

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Infuse 7 (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 14.0+) - Infuse 7 heeft nu nieuwe afspeelinstellingen voor audio, ondertitels en beeldverhouding. Dit geldt voor een compleet seizoen van een tv-serie.