Apple Music Classical, de gespecialiseerde app voor klassieke muziek van Apple dat is inbegrepen bij Apple Music, heeft een update gekregen met drie nieuwe functies die de luisterervaring aanzienlijk verbeteren. Gebruikers kunnen nu genieten van tijdgesynchroniseerde luistergidsen voor meer dan 150 populaire werken, waardoor je tijdens het luisteren diepgaande inzichten krijgt. Daarnaast zijn er diverse stations toegevoegd voor non-stop muziekweergave en biedt de app dagelijkse gepersonaliseerde aanbevelingen op het startscherm om nieuwe muziek te ontdekken.

Dit is er nieuw in Apple Music Classical: luistergidsen en meer

Deze nieuwe update brengt een vrij opvallende functie met zich mee, namelijk de toevoeging van tijdgesynchroniseerde luistergidsen. Apple heeft meer dan 150 klassieke meesterwerken voorzien van begeleidende uitleg die synchroon loopt met de muziek. Hierdoor kunnen luisteraars tijdens het afspelen inzicht krijgen in de betekenis en structuur van een compositie. Dit maakt klassieke muziek niet alleen toegankelijker voor beginners, maar het biedt ook een diepere luisterervaring voor kenners. Het enige nadeel aan de functie is dat deze alleen in het Engels te gebruiken is. De luistergidsen zijn standaard niet zichtbaar als je de app in het Nederlands gebruikt. Dit is gemakkelijk op te lossen door de apptaal te wijzigen naar Engels. Het is dus niet nodig om je hele iPhone op Engels te zetten.

Daarnaast heeft Apple ook nieuwe, zorgvuldig samengestelde stations toegevoegd, waardoor gebruikers nu kunnen genieten van non-stop klassieke muziek. Deze muziek wordt afgestemd op specifieke thema’s en stijlen. Dit betekent dat luisteraars eenvoudig een station kunnen kiezen dat past bij hun stemming of voorkeur, zonder dat ze zelf handmatig afspeellijsten hoeven te selecteren. Deze stations zijn bedoeld om een vloeiende en gevarieerde luisterervaring te bieden.

Ten slotte krijgt Apple Music Classical nu ook een verbeterd startscherm met dagelijks bijgewerkte aanbevelingen. Deze zijn gebaseerd op de luistergeschiedenis en voorkeuren van de gebruiker, vergelijkbaar met hoe gepersonaliseerde suggesties werken binnen Apple Music. Dit helpt gebruikers bij het ontdekken van nieuwe componisten, uitvoeringen en werken die aansluiten bij hun smaak.

Wat is Apple Music Classical?

Apple Music Classical is een aparte app van Apple Music die zich volledig richt op klassieke muziek. De app biedt een uitgebreide bibliotheek met meer dan vijf miljoen klassieke werken, hoogwaardige geluidskwaliteit en een geavanceerd zoeksysteem dat is afgestemd op de unieke structuur van klassieke composities. Sinds de start heeft Apple Music Classical zich gepositioneerd als een must-have voor liefhebbers van klassieke muziek en met deze update wordt de dienst nog aantrekkelijker.

Gebruikers hebben echter nog wel wat te wensen van de dienst. Zo is er nog altijd geen app voor de Mac en Apple TV, terwijl we de gewone Apple Music daar wel op vinden. Wel is er sinds kort een webversie van Apple Music Classical.