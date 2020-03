Apple werkt aan nog een nieuwe wijzerplaat voor de Apple Watch in watchOS 7, zo is uit een vroege versie ontdekt. Het gaat om de International-wijzerplaat, waarmee je de vlag van een land kan instellen.

De afgelopen dagen zijn meermaals nieuwe details van iOS 14 en watchOS 7 onthuld. In ons overzicht van watchOS 7 hebben we alle ontdekken voor je opgesomd, maar nu is er nog een aardige nieuwe functie ontdekt. 9to5Mac heeft een nieuwe wijzerplaat ontdekt in de code van de vroege versie van iOS 14. De wijzerplaat lijkt vooral interessant te zijn als je dol bent op vlaggen of trots bent op je eigen land.



‘Vlaggen-wijzerplaat in watchOS 7’

Het gaat vermoedelijk om een digitale wijzerplaat waarop de vlaggen van landen afgebeeld kunnen worden. De vlaggen verschijnen schermvullend, vergelijkbaar met het instellen van een foto als Apple Watch-wijzerplaat. Het tijdstip verschijnt vermoedelijk rechtsboven. Welke complicaties er mogelijk zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk gaat het alleen om bijvoorbeeld de datum of een snelkoppeling naar een enkele app.

De wijzerplaat komt voornamelijk van pas tijdens bepaalde gebeurtenissen of op andere momenten dat je je nationale trots uit wil dragen. Denk bijvoorbeeld aan grote voetbaltoernooien of Olympische Spelen, waar je met de wijzerplaat kan laten zien voor welk land je bent.

In watchOS 7 moet het ook mogelijk worden om complete sets van wijzerplaten te delen. Je kan dan jouw favoriete instellingen en combinaties van wijzerplaten en complicaties in een keer naar een vriend of vriendin doorsturen. Daarnaast zijn er al aanwijzingen gevonden naar een Infograph Pro-wijzerplaat. De afgelopen tijd zijn er meer ontdekkingen voor watchOS 7 verschenen en in onze round-up praten we je bij.