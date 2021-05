Klachten over Apple Podcasts-app

De vernieuwde Podcasts-app van Apple heeft een andere indeling en het beheren van afleveringen werkt op een heel andere manier. Dat wekte boosheid op bij de gebruikers, die al jarenlang klagen over de Podcasts-app van Apple. De synchronisatie functioneerde eigenlijk nooit goed en sinds de update is het alleen nog maar slechter geworden. Gebruikers merkten dat er tientallen gigabytes aan oude afleveringen werden gedownload op hun toestel en het luisteren van één aflevering is opeens heel moeilijk geworden. Apple zegt nu dat er “een probleem” is opgelost, dat sinds 29 april speelde. Maar het is de vraag of dat genoeg is.



Volgens Apple was er sinds 29 april een storing van de Apple Podcasts-app. Dat was drie dagen na het verschijnen van iOS 14.5. Op de statuspagina was het volgende te lezen : “Users are experiencing a problem with this service. We are investigating and will update the status as more information becomes available.” Een klein deel van de gebruikers zou er last van hebben, aldus Apple. Een verdere toelichting werd niet gegeven, waardoor we ook niet weten om welk probleem het precies gaat.

Deze niet nader gespecificeerde problemen zouden nu moeten zijn opgelost.

Problemen met Podcasts-app sinds iOS 14.5

Sinds iOS 14.5 heeft de Podcasts-app een andere indeling en werkt de app op een iets andere manier. Dit wekte wrevel op bij gebruikers, vooral omdat de usability is verminderd. Op Twitter en Reddit zijn talloze klachten te vinden van mensen die opeens met oude afleveringen zijn opgezadeld, die ze na het luisteren niet kunnen verwijderen. Ook downloadt de app ongevraagd tientallen afleveringen. Het is allemaal onderdeel van een nieuwe werkwijze, waarbij je voortaan podcasts kan volgen in plaats van je erop te abonneren. De term ‘abonneren’ is nu bedoeld voor podcasts die tegen betaling extra functies aanbieden.

Een probleem dat al langer speelt heeft te maken met synchronisatie. Dat werkt voor sommige gebruikers al jaren niet goed. De bibliotheek synchroniseert niet tussen apparaten en er worden geen nieuwe afleveringen geladen. Ook worden de instellingen niet overgenomen op je andere apparaten. Nieuw sinds iOS 14.5 is dat afleveringen ontbreken en dat er geen shownotes zichtbaar zijn op het ‘Now Playing’-scherm. Krijg je de shownotes wel in beeld, dan kun je er niet meer op tikken om een link te openen.

Apple lijkt de problemen niet echt serieus te nemen en heeft de afgelopen jaren geen pogingen ondernomen om het op te lossen. Gelukkig zijn er genoeg andere podcast-apps voor iPhone, maar mensen willen dat Apple’s eigen app ook goed werkt.

Bekijk ook Dit zijn de beste podcast-apps voor iPhone en iPad Wat zijn de beste apps om op je iPhone en iPad podcasts mee te kunnen beluisteren? Overcast, Castro of misschien Apple's eigen app? Dat lees je hier in dit overzicht van de beste podcast-apps voor iPhone en iPad.

De update naar iOS 14.5 zorgt ervoor dat de Podcasts-app en achterliggende servers anders werken. Ze verzamelen de data van afleveringen uit RSS-feeds op een andere manier. Voorheen, als je met pull-to-refresh probeerde om nieuwe afleveringen op te halen, dan haalde Apple nieuwe data uit de reeks van podcast-feeds waarop je geabonneerd was. Sinds iOS 14.5 kijkt Apple niet meer direct naar jouw RSS-feed, maar haalt de data alleen uit Apple’s database. Dit doen apps zoals Overcast en Pocket Casts ook, maar Apple controleert minder frequent. Terwijl Overcast elke minuut checkt, doet Apple het om de twee uur, zo ontdekte de website Podnews. Je zult dus langer moeten wachten tot je een nieuwe aflevering ziet, bijvoorbeeld van de iCulture podcast.

Er is nu geen manier meer om handmatig te kijken of er nieuwe afleveringen zijn van jouw favoriete shows. Pull-to-refresh controleert alleen de iTMS-server van Apple en kijkt niet naar jouw RSS-feeds. Je zult dus moeten wachten tot Apple je een nieuwe aflevering voorschotelt. Bij Overcast krijg je wel meteen een update.

Makers van podcasts klagen over het dashboard waarop ze afleveringen moeten uploaden. Een lijst van klachten vind je hier.