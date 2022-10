Hands-on video’s en ervaringen van de iPhone 14 Plus

Een aantal weken geleden bracht Apple al de nieuwe iPhone 14-serie uit, maar één toestel heeft wat langer op zich laten wachten: de iPhone 14 Plus. Het toestel komt drie weken na de andere modellen uit en is in feite niets anders dan een grotere versie van de gewone iPhone 14. In onze iPhone 14 review schreven we nog dat dit model eigenlijk nog geen slimme keuze is, maar hoe is dat bij de iPhone 14 Plus? Diverse internationale media hebben de afgelopen dagen dit model getest en in deze round-up van reviews lees je een korte samenvatting.



The Verge test iPhone 14 Plus

Volgens The Verge is de iPhone 14 Plus het model voor iedereen die de beste batterij en een groot display wil. Deze twee aspecten maken het model volgens de reviewer ‘upgradewaardig’. Het voordeel van dit model ten opzichte van de iPhone 14 Pro Max is dat hij alsnog erg licht is, ondanks het grote formaat. Dat komt vooral door de aluminium behuizing, in plaats van roestvrij staal in de iPhone 14 Pro Max. Games en video’s zien er door het grotere formaat beter uit dan op een iPhone 14, al is de kwaliteit van het display zelf identiek. Een nadeel is wel dat het toestel door het formaat minder makkelijk te bedienen is, zoals we gewend zijn van de grotere iPhones van de laatste jaren. Uiteindelijk voelt het gebruik van de iPhone 14 Plus als een gewone iPhone 14, die vooral erg als een iPhone 13 voelt.

CNET gaat hands-on met iPhone 14 Plus

Heb je nog een ouder Plus- of Max-model en geef je alleen om het grote scherm? Dan is de iPhone 14 Plus iets voor jou. Ze wisten bij CNET zelfs 200 redenen te bedenken waarom de iPhone 14 Plus een betere keuze is dan de iPhone 14 Pro Max. De reviewer vindt het jammer dat Apple niet meer iOS-functies ontworpen heeft, speciaal voor dit grotere Plus-model. Het is wel mogelijk om het toestel horizontaal te houden in bijvoorbeeld de Mail-app, zodat je aan de linker kant een lijst van je inbox kan bekijken. Maar dit is een functie die we al kennen van de iPhone 6 Plus.

Ervaringen iPhone 14 Plus van Engadget

Engadget is helder: het is een iPhone, maar dan groter. Het is precies dezelfde iPhone 14, maar dan met een groter display en langere batterijduur. Qua prijs valt de iPhone 14 Plus mooi tussen de gewone iPhone 14 en de Pro-modellen. De review focust verder vooral op de unieke eigenschappen van de iPhone 14 Plus. Een nadeel van het scherm is dat er geen 120Hz-beeldverversing in zit. De batterijduur is indrukwekkend. Aan het eind van de dag (na het doen van benchmarks, kijken van YouTube-filmpjes en het spelen van een paar games) had het toestel nog 45 procent over. Je kan daarom dus twee dagen met de iPhone 14 Plus doen zonder bij te hoeven laden.

