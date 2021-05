Apple maakt voor nieuwe producten meestal exclusieve nieuwe wallpapers. Deze vind je dan niet standaard op andere modellen. Wil je die exclusieve achtergrond toch instellen, dan moet je deze vaak ergens anders downloaden. Voor de nieuwe iMac 2021 wallpaper blijkt dat niet nodig te zijn, want ze zitten gewoon verstopt in macOS Big Sur 11.3. We leggen je uit hoe je ze zelf kunt instellen.



iMac 2021 wallpaper instellen op je eigen Mac

De wallpaper is er in zeven verschillende kleuren, voor elke kleur van de iMac één. Het bestaat uit gekleurde strepen die op het eerste gezicht niks voorstellen, maar wie beter kijkt ziet dat de wallpapers samen delen van de bekende Hello-spreuk van Apple vormen. Deze Hello-wallpaper staat dus standaard op de nieuwe M1 iMac van 2021 die later deze maand verschijnt, maar je kan ze ook zelf installeren. Je kan alle zeven kleuren kiezen!

Ok, look at this. 🤯 pic.twitter.com/3gTE0JexJW — Bas van der Ploeg (@basvanderploeg) April 21, 2021

De iMac 2021 wallpaper instellen doe je zo, vanaf macOS Big Sur 11.3:

Open Systeemvoorkeuren en ga naar Bureaublad en schermbeveiliging. Dubbelklik in de linker kolom onder het kopje Apple op Bureaublad. De Finder wordt geopend en je komt automatisch bij het mapje Desktop Pictures. Zoek naar de Hello-wallpaper. Klik met je rechter muisknop op de achtergrond die je wil instellen en kies voor Stel bureaubladafbeelding in.

Hou er dus rekening mee dat dit alleen werkt vanaf macOS Big Sur 11.3. Als je naast de Hello-wallpapers ook de Hello-screensaver op je Mac wil zetten, dan kan dat ook. Die screensaver is ook al beschikbaar op je Mac en kun je via een omweg zelf instellen. De screensaver bestaat uit een animatie waarin het woordje Hello in meerdere talen geschreven wordt, in wisselende kleuren.