iCulture Vandaag: dit was donderdag 6 mei 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 6 mei 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Is Apple’s AirTag echt zo goed beschermd tegen stalking? De Washington Post probeerde het te testen en concludeert dat je iemand best goed stiekem kunt volgen, zonder dat die persoon het merkt. Zeker als de stalker bij jou thuis woont, krijg je geen meldingen van een ongemerkte tracker. Ook lees je vandaag dat Fortnite terugkomt, maar op een andere manier dan je misschien had gedacht. Dat en meer lees je vandaag op iCulture.



Nieuws en opinie

​

Deals

​

Tips en uitleg

Kun je je iPhone uitsluiten van het Zoek mijn-netwerk? Wij zochten het uit.

​

Accessoires en devices

​ In onze review van de AirTag-hanger van Apple bespreken we of dit accessoire wel de moeite waard is.

​

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

CARROT Weather (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Nieuw layout-scherm en opties voor hooikoorts.

+ , iOS 13.0+) - Nieuw layout-scherm en opties voor hooikoorts. Citymapper (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 12.3+) - Twee nieuwe route-opties: turbo en prijs.

+ , iOS 12.3+) - Twee nieuwe route-opties: turbo en prijs. ​ Twitter (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 13.4+) - Afbeeldingen in de tijdlijn worden nu groter weergegeven. Ook synchroniseert de app met je agenda. ​