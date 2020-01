De Tile Slim is een platte tracker die je in je portemonnee, in je binnenzak en op allerlei andere plekken kunt plakken. Deze platte zwarte tracker van Tile zorgt dat je spullen niet meer kwijtraakt. Wij hebben 'm getest.

Eerder schreven we al over de Tile Sticker, een nieuwe tracker die je overal op kunt plakken. Ook nieuw is de Tile Slim 2020, die we in deze korte review bekijken. De Tile Slim verscheen ook al in 2016 maar de nieuwere versie die we hier bespreken heeft een ander design en is te herkennen aan de zwarte kleur en het nieuwe formaat. Hij is zo groot als twee op elkaar gestapelde bankpasjes. Je stopt er gemakkelijk eentje in je binnenzak of in een map met je paspoort en andere belangrijke papieren. In allerlei situaties waarbij de normale Tile te dik is kan de Tile Slim van pas komen.

Tile Slim tracker in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Tile Slim:

Rechthoekige plastic tracker

Zo groot als twee op elkaar gestapelde bankpassen

86mm x 54mm x 2,4mm

Bereik van 60 meter

Alleen verkrijgbaar in zwart

Batterij gaat 3 jaar mee

Ook vast te plakken op je MacBook

Prijs: €30 per stuk



Hier zie je enkele toepassingsmogelijkheden van de Tile Slim.

Tile Slim design

De Tile Slim is een rechthoekig plastic plaatje, dat alleen verkrijgbaar is in de kleur zwart. Qua functies is er geen verschil met de normale tracker, hij is alleen wat groter en platter. Het werkt samen met Google Assistent en Amazon Alexa, maar je kunt er ook Siri Shortcuts voor maken zodat je bijvoorbeeld snel je portemonnee of paspoort kunt terugvinden.

Tile Slim in gebruik

Een puntje van aandacht is dat de Tile Slim vaak in je portemonnee zit, waardoor het alarm iets kan worden gedempt. We hadden daarom liever gezien dat Tile deze tracker had voorzien van een luider alarm zoals in de Tile Pro. Ook het bereik is met 60 meter minder dan dat van de Tile Pro. Er kunnen dus situaties zijn waarbij het misschien toch beter is om de Tile Pro te nemen, bijvoorbeeld als je een tracker in een duur jasje of een tas wilt stoppen. Het platte formaat is dan minder noodzakelijk maar je profiteert wel van de luidere audio, het grotere bereik en het feit dat je een verwisselbare knoopcelbatterij hebt. Daar staat weer tegenover dat de Tile Slim waterproof is en dus ook gebruikt kan worden in situaties met nattigheid zoals een zwembad.

Zoals gezegd was er eerder al een Tile Slim, in een vierkant formaat. Jean-Paul gebruikte voorheen een Tile Slim 2016 in een compact pasjesmapje. De vierkante witte tracker was wat kleiner en was gemakkelijk achter een paar pasjes stoppen. De nieuwe Tile Slim 2020 vinden we op dat punt wat onhandiger: die neemt meer ruimte in beslag en vergt een eigen vakje. Op dat punt vinden we dat de Tile Slim erop achteruit is gegaan. Ben je iemand die zo minimalistisch op pad gaat, dan neemt de Tile Slim toch nog best veel ruimte in beslag. Heb je een ruime portemonnee, dan is dit uiteraard geen probleem.

Score 8 Tile Slim 2020 €30 per stuk Voordelen + Ideaal voor spullen waarbij de normale Tile niet werkt

Kwalitatief goed product

Waterbestendig

Betrouwbaar terugvinden van je spullen

Werkt met energiezuinige Bluetooth LE, batterijduur 3 jaar Nadelen – Geen verwisselbare batterij

Bereik en alarm minder dan Tile Pro

Conclusie Tile Slim review

De Tile Slim is een mooie oplossing als een gewone Tile niet handig is, bijvoorbeeld in een paspoortmapje of portemonnee. Heb je wat meer ruimte, dan kan het slimmer zijn om voor de Tile Pro te kiezen. Verder vinden we de Tile Slim niet op elk punt een vooruitgang ten opzichte van zijn voorganger, vanwege het grotere formaat.

Tile Slim kopen

Je kunt de Tile Slim kopen bij diverse winkels, waaronder Coolblue. Een enkele tracker kost €30 maar je kunt bij Tile vaak ook bundels met meerdere stuks bestellen.

Een leuk cadeau-idee is om de Tile Essentials-set te geven, bestaande uit de Slim, twee Stickers en een normale tracker.

Wil je meer weten over Tile? Lees dan onze gids!