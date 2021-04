AirTag hands-on video’s en ervaringen

De eerste hands-on ervaringen met de AirTags zijn nu online te vinden, zowel in geschreven artikelen als in video’s. Die laatste zijn momenteel natuurlijk het meest interessant, omdat nog maar weinig mensen weten hoe de AirTags verpakt zijn. Er zijn dan ook meerdere unboxing video’s waarmee je een indruk krijgt van de verpakking en het in gebruik nemen van de trackers. Erg diepgaande ervaringen zul je niet aantreffen, want zoals TechCrunch aangeeft: na een paar uur ermee spelen liep de deadline al af en moest er een verhaal online staan.



MKBHD over de AirTag

Marques Brownlee laat zien hoe klein de AirTag is. Wel had hij hem liever iets dunner gezien, zodat het schijfje ook in een portemonnee past. Ook krijgen we een demonstratie te zien hoe je je sleutelbos kunt terugvinden en hoe je de tracker uit zijn behuizing haalt, zodat de knoopcelbatterij zichtbaar wordt.

TechCrunch gaat hands-on met de AirTag

Matthew Panzarino is de vaste reviewer van Apple-producten bij TechCrunch. Ook nu heeft hij de AirTag uitgepakt en er een paar uur mee gespeeld. Ze werken zoals beloofd, meldt Panzarino. Het instellen is gemakkelijk en lijkt erg op dat van de AirPods. Ook leuk is dat je met een pijl naar de zoekgeraakte AirTag wordt geleid. Het bereik is vergelijkbaar met standaard Bluetooth. Muren en andere obstakels maken het lastiger. Zodra de tracker is gedetecteerd word je echter moeiteloos naar je zoekgeraakte spullen geleid.

Verder lezen: TechCrunch

The Verge heeft de AirTag geprobeerd

Dieter Bohn van The Verge heeft een collega met een AirTag op pad gestuurd en probeerde hem vervolgens terug te vinden. De collega had geen smartphone of andere technologie op zak. Na anderhalf uur rondlopen hadden ze elkaar eindelijk gevonden. Bohn is positief over de tracker: het is volgens hem “the most Apple Product” die hij in lange tijd heeft gezien. Het is maar een beetje duurder dan de concurrentie, het design is mooi maar de hardware heeft nog wel wat minpuntjes. Verder is het goed dat de tracker erg privacy-gericht is. Leef je in het Apple-ecosysteem, dan is het echt iets voor jou. Minpuntje: ze krassen wel na een paar uur gebruik.

Verder lezen: The Verge

Here’s the scuffs and scratches on an AirTag after a few hours of handling. I don’t think we did anything excessive here either. I mean it’s not a huge deal that this happens but it’s still pretty weird! pic.twitter.com/kkD2A6OhCn — Dieter Bohn (@backlon) April 22, 2021

iJustine is ‘pretty hyped’

Ben je fan van iJustine, dan zul je met plezier naar haar nieuwe video kijken, waarin ze haar enthousiasme deelt over de nieuwe trackers. Daarnaast laat ze enkele sleutelhangers en accessoires zien, die ze in het reviewpakket van Apple erbij heeft gekregen.

Tech Guide over de AirTag

De Australische publicatie Tech Guide kreeg de AirTag toegestuurd, samen met de paarse iPhone 12. Redacteur Stephen Fenech vertelt in een niet zo heel dynamische video wat hij van de tracker vindt. Maar misschien is dat wel even lekker na de doorgaans wat drukke iJustine.

CNET over de AirTag

CNET omschrijft de AirTag als klein en indrukwekkend. Ook hij is onder de indruk hoe klein de AirTag is. Kwalitatief gezien is de AirTag erg goed gemaakt, zo zegt de schrijver. Als een test heeft hij de AirTag ook in een fles water gestopt, wat geen probleem bleek vanwege de IP67-certificering.

Lees de volledige hands-on van CNET

Engadget over de AirTag

Chris Velazco lijkt de uitgelezen persoon te zijn om de AirTag te testen, want volgens hemzelf verliest hij altijd alles. Omdat hij de AirTag nog maar een dag heeft kunnen testen, gaat het niet om een review. Wat hem opviel bij het testen is dat de speaker erg luid klinkt, zeker voor het kleine formaat van de AirTag. Qua design had hij liever gezien dat de AirTag wat vlakker was, zodat hij makkelijker ergens weg te stoppen is. Het koppelen van de AirTag is volgens zijn ervaring erg eenvoudig, vergelijkbaar met hoe je de AirPods koppelt. Over de Precision Finding-functie is hij erg enthousiast. Dit vereist wel een iPhone met U1-chip.

Lees de volledige hands-on van Engadget

René Ritchie over de AirTag

Ook René Ritchie, voormalig redacteur van iMore, heeft een filmpje over de AirTags. Hij kon met enkele Apple-topfiguren praten over de achtergronden van het product.

Nog niet genoeg gezien? Dan kun je ook bij Andru Edwards terecht: