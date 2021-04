iCulture Vandaag: dit was donderdag 22 april 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 22 april 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag besteden we extra aandacht aan de nieuwe trackers van Apple. Zo hebben we een round-up van AirTag accessoires, zoals hoesjes, sleutelhangers en zelfs iets voor je zonnebril. Verder hebben we een AirTag FAQ, waarin je hopelijk het antwoord vindt op al je veelgestelde vragen. Uit onze poll blijkt namelijk dat jullie de AirTag de meest interessante aankondiging vinden van het Apple-event. Dat en meer lees je op iCulture!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Bekijk de beste AirTag accessoires vind je hier. Er is zelfs een accessoire voor je zonnebril!

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

AD (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Onder de sectie ‘Show’ vind je voortaan stories over bekende sterren.

, iOS 12.0+) - Onder de sectie ‘Show’ vind je voortaan stories over bekende sterren. ING Bankieren (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.4+) - Heb je een Eenvoudig Beleggen-rekening? Geld inleggen of opnemen doe je voortaan via de app.

, iOS 12.4+) - Heb je een Eenvoudig Beleggen-rekening? Geld inleggen of opnemen doe je voortaan via de app. Mijn DHL (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Krijg je een bezorgbericht van DHL in je mailbox en wil je het pakket volgen? Dan opent de Mijn DHL app nu direct de detailpagina van het pakket.