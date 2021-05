Mensen met een Deezer-account hebben nu een extra mogelijkheid erbij gekregen om muziek te steamen. Vanaf nu wordt streamen van Deezer op de HomePod (mini) ondersteund, maar alleen in een beperkt aantal landen. Met 16 miljoen actieve gebruikers en 73 miljoen nummers is Deezer een middelgrote speler.

Deezer op de HomePod

Nederland en België staan nog op de rol om het streamen op de HomePod te krijgen. Vanaf nu kun je met Deezer-account uit de volgende landen gaan streamen: Frankrijk, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verengde Staten, Canada, Mexico, Australië en Japan. In andere landen zul je nog even moeten wachten. Ook is er nog geen HomePod-ondersteuning voor podcasts, audioboeken en live radio. Maar we komen wel een stapje dichter bij het ideaal om alle denkbare muziekdiensten op de HomePod te kunnen gebruiken. Sonos ondersteunt er naar eigen zeggen meer dan 130, waaronder Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Google Play, SoundCloud en TuneIn. De HomePod-speaker werkt sinds het najaar van 2020 met meer muziekdiensten, maar de keuze is nog steeds niet reuze. Je bent eigenlijk het beste af met Apple’s eigen muziekdienst.



Als je Deezer-abonnee in een van de genoemde landen bent kun je ‘Hey Siri’ roepen om je favoriete muziek af te spelen. Je moet hiervoor een actief, betaald account hebben en de app op je toestel hebben staan. ook moet je je account verbinden met de HomePod. Je kunt bijvoorbeeld ‘Hey Siri , play my Flow’ zeggen om een mix van nummers te horen die je eerder hebt beluisterd. Bedienen met stemcommando’s moet zoals gebruikelijk in het Engels, omdat Siri op de HomePod nog geen Nederlands verstaat. Heb je Deezer niet als je standaard muziekdienst ingesteld, dan moet je bij Siri -commando’s ook eraan toevoegen dat je Deezer wilt gebruiken.

Ook lossless muziek luisteren

Uiteraard heb je op de HomePod toegang tot Deezer’s volledige muziekcatalogus met nummers, artiesten, albums, favorieten en afspeellijsten. Je kunt aan de HomePod laten weten dat je een nummer niet leuk vindt, dat je wilt herhalen, of naar het volgende nummer wilt skippen. Heb je Deezer HiFi, dan kun je nummers in hogere kwaliteit horen, iets wat bij Apple Music nog niet kan.

Deezer instellen als standaard muziekdienst

Apple heeft met iOS 14.3 een API uitgebracht waarmee muziekdiensten op de HomePod beschikbaar kunnen komen. Het Amerikaanse Pandora was als eerste van de partij, Deezer is nu de tweede grote muziekdienst die er gebruik van maakt. Spotify heeft nog niet laten weten met de API bezig te zijn, ook al is het al een paar maanden beschikbaar. Wel diende Spotify bij de EU een aanklacht in dat ze op de HomePod worden buitengesloten.

Deezer heeft gebruik gemaakt van de officiële API en dat betekent dat je deze muziekdienst ook als standaard kunt instellen op de HomePod (mini). Ook moet je zorgen dat je de nieuwste versie van de Deezer-app op je iPhone hebt staan het toestel zelf hebt bijgewerkt naar iOS 14.3 of nieuwer.