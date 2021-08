Apple's beruchte AirPower is helaas nooit verschenen, maar toch is er nu een prototype in handen gekomen van een verzamelaar. Hij laat in een korte video zien hoe de AirPower werkt.

Apple’s AirPower heeft onder Apple-fans een cultstatus gekregen. Het leek bij de aankondiging in 2017 een mooie oplossing en een verbeterde vorm van draadloos opladen, waarbij je meerdere Apple-apparaten (een iPhone, Apple Watch én AirPods) tegelijkertijd kon opladen. Het maakt daarbij niet uit waar je de apparaten legt. Op de iPhone zie je dan de batterijstatus en juist dat onderdeel is nu in actie te zien in een korte video.



AirPower video toont de werking van prototype

Het was de bedoeling dat de AirPower niet alleen al je apparaten oplaadt, maar ook de batterijstatus van alle apparaten die erop liggen doorgeeft aan je iPhone. Met een flitsende animatie kun je dan van elk apparaat de individuele batterijstatus bekijken op het scherm van je iPhone. Apple toonde alleen marketingbeelden van de AirPower, maar een werkend exemplaar is tot op heden nog nooit ontdekt. In de korte video is de werkend AirPower-prototype nu voor het eerst te zien.

De video is gedeeld door @1nsane_dev, die wel vaker prototypes van Apple-apparaten in handen heeft en ontdekkingen deelt via Twitter. Maar een prototype van een product dat nooit uitgebracht is, is in dat opzicht redelijk uniek.

Sinds Apple de AirPower officieel stopzette in maart 2019, zijn er af en toe nog wat geruchten en beelden opgedoken. Zo zijn er in de zomer van vorig jaar foto’s van AirPower-onderdelen opgedoken.

Toch zou Apple het idee van de AirPower nog niet helemaal losgelaten hebben. Apple blijft experimenteren met nieuwe vormen van draadloos opladen. Afgelopen najaar bracht Apple de MagSafe-oplader uit, die je magnetisch achterop je iPhone bevestigd. Tegelijkertijd wil Apple nog opladen op afstand mogelijk maken.