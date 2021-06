‘AirPower nog steeds springlevend’

De berichten over de AirPower zijn nogal wisselend. In de zomer van 2020 schreven we dat Apple nog steeds bezig was met AirPower, maar nu in een simpeler versie. Een paar weken later zou alle hoop zijn vervlogen en zou Apple prototypes in de prullenbak hebben gegooid. Maar nu gloort er toch weer hoop. Apple is nog steeds bezig met een AirPower-achtige oplader, beweert Mark Gurman van Bloomberg. Maar daarnaast wordt gekeken naar een nieuwe oplaadtechniek die op afstand werkt.



Gurman zegt dat Apple nog steeds de mogelijkheden onderzoekt van een draadloze oplader waarop je meerdere apparaten tegelijk kunt plaatsen, zoals een iPhone Apple Watch en AirPods . Het zou daarbij kunnen gaan om een uitgebreidere versie van de MagSafe Duo Charger (€149) , waarmee je nu al twee apparaten tegelijk kunt opladen.

Apple kondigde de AirPower in september 2017 aan, samen met de iPhone 8-serie en de iPhone X. De oplader zou in de loop van 2018 op de markt komen, maar na maanden speculeren liet Apple in maart 2019 weten dat de plannen waren gestaakt. In de tussentijd verscheen het apparaat meermaals op verpakkingen van producten. Het zou niet gelukt zijn om alle technische problemen op te lossen, die onder andere te maken hadden met interferentie en oververhitting. In 2020 volgde daarna de MagSafe, een magnetische oplader die tot nu toe goede kritieken heeft gehad.

Toekomst: opladen op grote afstand

Behalve hernieuwde interesse in de AirPower zou Apple ook nog bezig zijn om iets anders te onderzoeken: alternatieve draadloze oplaadmethoden. Het zou daarbij gaan om opladen op grote afstand. Dit is een techniek die nog in de kinderschoenen staat en die we misschien pas over een paar jaar gaan zien. Toch laten Aziatische fabrikanten al zien hoe het zou kunnen werken.

De Chinese toestelmaker Xiaomi heeft een oplader getoond die op grote afstand je toestel kan opladen. Echt concrete details zijn er nog niet voor de Mi Air Charge, maar het idee is dat je een basisstation neer zet met forse afmetingen. Hierin zijn 144 antennes verwerkt, die golven uitzenden en die door mobiele apparaten in dezelfde kamer worden opgepikt. Het opladen gebeurt op ongeveer 5 Watt, een stuk later dan huidige draadloze opladers.

Een enkel basisstation kan meerdere toestellen opladen. Het voordeel is dat je smartphone altijd opgeladen is door gewoon in een kamer te gaan zitten. Of Xiaomi dit naar de markt wil brengen, blijkt niet uit het filmpje. De fabrikant wil er ook niets over zeggen. Wel is het zo dat je toestel moet beschikken over speciale ontvangers en daardoor iets dikker kan worden. Andere bedrijven hebben aan opladen op afstand gewerkt door speciale hoezen te ontwikkelen, zodat je niet continu met een dik toestel rondloopt. De hoes gebruik je dan alleen als je in de kamer zit waar het basisstation staat, op momenten dat je wilt opladen. Bij normaal inductieladen moet het toestel altijd op de lader liggen en dat beperkt je bewegingsvrijheid.

Overigens is draadloos opladen niet compleet nieuw. Notabene Disney heeft een paar jaar geleden een kamer gemaakt waarin apparaten draadloos opgeladen konden worden door gebruik te maken van quasistatic cavity resonance (QSCR). Aluminum panelen op muren en plafonds geven daarbij de elektriciteit door. Er ontstaat een magnetisch veld dat voldoende is om apparaten op te laden.

Ook heeft het bedrijf Ossia al heel wat werk gestoken in batterijen die je draadloos kan opladen, van een AA-batterij tot de accu in een smartphone. Dit werkt tot op 10 meter afstand. Het WattUp-systeem van Energous werkt op een soortgelijke manier en kan tot 15 Watt vermogen leveren, zonder dat er fysiek contact nodig is. En bij het PowerPuck-systeem van Wi-Charge wordt infrarode straling gebruikt om apparaten tot op 10 meter afstand op te laden. Het vermogen zakt wel als je verder weg gaat zitten. PowerPuck is echter bedoeld voor simpele apparaten zoals slimme deursloten, die relatief weinig energie verbruiken.