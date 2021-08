Scam-apps in het zonnetje

Misschien ken je het nog wel uit de begindagen van de App Store: flauwe scheet- en bierapps, die al snel verveelden. Gelukkig waren ze meestal gratis of kostten ze een euro. Anno 2021 zijn er nog steeds onzinnige apps, maar het verschil is dat je moet oppassen niet te worden opgelicht. Apple werkt daar nota bene aan mee door onzinnige slijmsimultie-apps te promoten, met forse in-app aankopen. Ze kosten soms een tientje per week en zien er vrijwel allemaal hetzelfde uit. Ontwikkelaars zijn boos: het is al moeilijk genoeg om aandacht te krijgen in de App Store en Apple zou deze rommel niet moeten promoten.



De apps simuleren allemaal slijm, iets wat een therapeutische werking zou moeten hebben. Een andere overeenkomst is dat ze opmerkelijk hoge in-app abonnementen in rekening brengen. Het gebeurde in de Australische App Store, waar deze zogenaamde ‘Slime relaxation’-apps worden aanbevolen om eens even lekker te ontspannen. Veel functionaliteit zit er niet in. Eén ervan, genaamd ‘Jelly: Slime Simulator, ASMR’ heeft een betaalmuur van AU$13 per week, wat neerkomt op AU$676 per jaar. ‘Slime Games!!’ kost AU$8,99 per week en ‘Slime Boutique’ kost AU$4,49 per week.

Dat is in strijd met de regels van de App Store. Apple’s regels luiden: “… we won’t distribute apps and in-app purchase items that are clear rip-offs. We’ll reject expensive apps that try to cheat users with irrationally high prices.”

‘App Store is geen veilige plek’

Dat de apps überhaupt door het reviewproces zijn gekomen is opmerkelijk. Nog veel opmerkelijker is dat Apple ze ook nog aanbeveelt aan nietsvermoedende gebruikers. Dat ondermijnt het vertrouwen dat mensen in de App Store hebben. De games zijn duidelijk gericht op kinderen, die misschien niet doorhebben dat ze een duur abonnement afsluiten.

Ontwikkelaar Simeon van de onafhankelijke ontwikkelstudio Two Lives Left, downloadde een aantal apps om te kijken of ze echt zo slecht zijn. “Dit maakt me boos”, aldus Simeon. “Hoe kan Apple deze oplichters in de spotlight zonnetje zetten?” Een andere ontwikkelaar klaagt dat Apple alwéér deze slijmapps aanbeveelt. “Sommige hebben in-app abonnementen van meer dan AU$10 per week. Eentje doet helemaal niets.” Deze ontwikkelaar, Beau Novelle, vindt dat hiermee nog maar weer is aangetoond dat de App Store één grote grap is. Het bewijst ook dat Apple’s beweringen dat de App Store een veilige omgeving is, domweg gebaseerd is op leugens.

Wil je zelf scam-apps herkennen, omdat Apple het niet voor je doet? In onderstaande tip lees je waar je op moet letten.