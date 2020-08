Foto’s tonen mogelijke onderdelen van AirPower

Mogelijke onderdelen van AirPower

Er zou sprake zijn geweest van oververhitting en onbetrouwbaar oplaadgedrag, al heeft Apple dat zelf nooit bevestigd. Geruchtenlekker Mr-white (@laobaiTD), die in het verleden meer foto’s van gelekte componenten heeft getoond, heeft nu foto’s gepubliceerd die de AirPower zouden moeten voorstellen. Ze zijn afkomstig van het Chinese sociale netwerk BiliBili. Het is echter geen bewijs dat het project nog springlevend is.



De afbeeldingen tonen een oplaadmat die eruit ziet als de AirPower, met meerdere spoelen en een circuitbord met chips. Deze sturen het geheel aan. Het idee achter de AirPower was dat je een iPhone, Apple Watch, AirPods en andere apparaten tegelijk kon opladen door ze op een willekeurige plek op de mat te leggen. Door de aanwezigheid van meerdere spoelen maakt het niet uit of je je iPhone precies goed neerlegt.

De foto’s vormen geen overtuigend bewijs dat het om een product van Apple gaat. Het zou ook een van de vele klonen kunnen zijn, die sindsdien op de markt zijn verschenen. Wie dat wil kan ook nog een video kijken, waarin de onderdelen te zien zijn.

De AirPower is geannuleerd, maar er verschenen wel geruchten dat Apple nog bezig was met een nieuwe uitvoering. Analist Ming-Chi Kuo zei in januari dat Apple werkt aan een kleinere oplaadmat die in 2020 op de markt komt. In juni claimde geruchtenlekker Jon Prosser dat de AirPower nog steeds in ontwikkeling was, maar zijn foto’s bleken nep te zijn.