De AirPower is er, maar niet van Apple

Tesla draadloze oplader met Qi

De Tesla-oplader werkt met de Qi-standaard, dus je kunt er vrijwel elk gangbaar draadloos apparaat mee opladen. Dat kan zelfs per drie tegelijk. Het lijkt op de plannen die Apple ooit had met de mislukte AirPower, want je kunt de drie apparaten op een willekeurige plek neerleggen. Ze zijn op te laden op een vermogen van 15 Watt elk. Tenminste, als jouw device dat ondersteunt want voor iPhones geldt nog steeds een maximum van 7,5 Watt als het geen officiële MagSafe is.



Het design van de oplaadmat is volgens Tesla geïnspireerd op de Cybertruck. Hij heeft een aluminium behuizing met alcantara bekleding. De magnetische voet is afneembaar en kan worden gebruikt om te wisselen tussen plat en opladen onder een hoek. Het maakt gebruik van de FreePower(R)-technologie van Aira, waarmee je je apparaat willekeurig op de lader kunt leggen, zonder je druk te maken over de juiste uitlijning. Het werd eerder al gebruikt in andere draadloze opladers, zoals het Nomad Base Station Pro ( niet meer verkrijgbaar ). De oplaadmat van Nomad werd echter van de markt gehaald toen bleek dat het niet meer goed werkte met de iPhone 12 en later, door firmware-problemen.

Zoals bekend wilde Apple ooit de AirPower uitbrengen, een oplaadmat voor de iPhone, Apple Watch en AirPods. Je kon ze tegelijk opladen op een willekeurige plek op de mat, dankzij de overlappende draadloze spoelen. Die zouden een te hevige warmteontwikkeling en interferentie hebben veroorzaakt. De AirPower werd in 2017 aangekondigd, had in 2018 moeten verschijnen en werd in 2019 afgeblazen door Apple.

Tesla’s oplader lijkt erop qua functionaliteit, maar is niet geschikt voor de Apple Watch. Ook is hij rechthoekig en zwart, terwijl Apple van plan was om de oplaadplank een pilvorm te geven. Een video op de website van Tesla laat zien dat er 30 spoelen aanwezig zijn, die elkaar deels overlappen. Iets soortgelijks hebben we ook al eens gezien bij de Zens Liberty, die nog steeds in de winkel ligt (o.a. bij Coolblue en Amazon).

Voor 300 dollar kun je het zelf proberen

Het Tesla Wireless Charging Platform is voor $300 in pre-order te bestellen. De eerste laders zullen in februari 2023 worden verstuurd. Je krijgt er een ingebouwde usb-c-kabel en een 65 Watt usb-c-adapter met US-stekker bij, plus de magnetische voet. Of het werkt? Er zijn nog geen reviews of ervaringen online gezet, dus je neemt een gok door er eentje in huis te halen. Betalen kan met Apple Pay. Uit eerdere speciale producten uit de koker van Elon Musk bleek, dat ze ondanks de hoge prijs vaak razendsnel zijn uitverkocht. Dat zou bij deze oplader ook wel eens kunnen gebeuren.