De Documents-app van Readdle krijgt ondersteuning voor 'Air Gestures', oftewel gebaren. Daardoor kun je video's in de app voor iOS en iPadOS voortaan bedienen zonder het scherm van je iPhone of iPad aan te raken. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld een kookvideo wil pauzeren, zonder met je vette handen op het scherm te hoeven tikken.

Door middel van gebaren kun je een video via de app voortaan afspelen of pauzeren. Daarvoor hoef je enkele een open hand boven de iPhone-camera te houden. Ook is het mogelijk om snel vooruit- en terug te spoelen. Die doe je door met twee vingers naar links of rechts te bewegen. Readdle maakt hiervoor gebruik van het Vision-framework van Apple en de sensoren in de TrueDepth-camera.

Readdle Documents: zo stel je Air Gestures in

Air Gestures instellen in de Documents-app van Readdle werkt als volgt:

Open de Documents-app van Readdle Navigeer naar Settings Tik op Video Player Schakel Air Gestures in

Om gebruik te maken van de functie moet je de Documents-app toegang geven tot je camera. Readdle belooft dat de verwerking van de gebarenherkenning lokaal plaatsvindt, om je privacy te waarborgen.

Bediening bij gebaren past bij een trend

In de blogpost zegt de maker dan het toevoegen van gebaren om de app te bedienen, past bij de trend die al een tijdje gaande is. Steeds meer Apple-apparaten kun je bedienen zonder het scherm aan te raken. Denk aan de Tik dubbel-functie op de Apple Watch, maar ook de aankomende Vision Pro-headset van Apple. Hoewel de makers niets beloofd hebben, zou deze gebarenfunctie dus zomaar een opmaat zijn naar een versie van Documents voor de Vision Pro.

Wat is Readdle’s Documents-app?

Documents is een app om bestanden te beheren op je iPhone of iPad. Via de app is het onder meer mogelijk om films te kijken, muziek te luisteren, zip-bestanden te openen, in pdf’s te werken en mp3-bestanden te downloaden. Het is bovendien mogelijk om met Google Drive te koppelen. Daarnaast is er een ingebouwde vpn aanwezig. Readdle is ook bekend van zijn e-maildienst Spark, die ook over een handige AI-schrijfassistent beschikt.