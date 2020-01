Dit beweert de Japanse site Mac Otakara op basis van informatie die ze hebben verzameld bij Apple-toeleveranciers die op CES 2020 aanwezig waren. Maar de informatie is wat verwarrend. Apple zou bezig zijn met een update van de iPhone 8. Er waren al eerder geruchten over een opvolger van de iPhone 8 die in de wandelgangen iPhone SE 2 wordt genoemd, maar die wordt volgens anderen al in het voorjaar uitgebracht. Mac Otakara lijkt de indruk te wekken dat er ook nog een high-end 5,4-inch iPhone met Face ID uitkomt, die eveneens op de iPhone 8 lijkt.



Er komen zouden dus twee kleinere toestellen aan kunnen komen: de ene met Touch ID en de andere met Face ID. Volgens de Japanse geruchtensite wordt de camera aan de achterkant “veel groter” dan die van de iPhone 8. Dat is een voor de hand liggende bewering, want de iPhone 8 had nog maar een enkele camera.

De iPhone 8 had een 4,7-inch scherm, maar had nog wel brede bezels rondom. Nu Apple randlozere schermen kan maken moet het lukken om een groter 5,4-inch scherm in dezelfde behuizing te stoppen. Het nieuwe toestel krijgt ook een notch van gemiddeld formaat, zodat er ruimte is voor alle technologie voor gezichtsherkenning.

Wat de berichtgeving van Mac Otakara verwarrend maakt is dat het nieuwe toestel wordt omschreven als een vernieuwde versie van de iPhone 8, voorzien van A13 Bionic-processor. Tot nu toe gingen alle andere geruchten over dit toestel er vanuit dat er sprake is van Touch ID. Er zou wel een 5,4-inch toestel in de maak zijn, maar daarbij is tot nu toe nooit de link gelegd met de iPhone 8. Zo voorspelt Ming-Chi Kuo dat we in het najaar drie of misschien zelfs vier nieuwe high-end toestellen krijgen met schermen van 5,4-inch, 6,1-inch en 6,7-inch. De topmodellen zijn voorzien van 5G, een randloos scherm en meerdere cameralenzen.