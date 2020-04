Als je een AirPod kwijtgeraakt bent of er moet een AirPod gerepareerd worden, dan kun je bij Apple een verzoek indienen. In nagenoeg alle gevallen krijg je dan een vervangend exemplaar opgestuurd, omdat een AirPod reparatie vaak te ingewikkeld en te duur is. Door een fout bij Apple is de kans dat je een AirPod met firmware 2D3 opgestuurd krijgt. Deze versie is nog niet publiekelijk uitgebracht, waardoor de vervangende AirPod niet gekoppeld kan worden aan je eerdere exemplaar. De AirPods zijn dan niet met elkaar te gebruiken.



Vervangende AirPod met 2D3 firmware blijkt onbruikbaar

Het gaat vooral om een vervangend exemplaar van de AirPods 2, zo geeft een gebruiker op Reddit aan. Maar er zijn ook gevallen waarbij dit speelt met de AirPods Pro. Eén van de getroffen gebruikers nam contact op met Apple. Daaruit blijkt dat firmware-versie 2D3 wel degelijke een officiële en functionerende versie is, maar dat deze simpelweg nog niet voor het publiek is vrijgegeven. Hierdoor is het niet mogelijk om de andere nog werkende AirPod bij te werken, zodat deze kan samenwerken met het nieuwe vervangende exemplaar.

Om twee AirPods samen te laten werken, moeten ze namelijk allebei dezelfde firmwareversie hebben. Heb je een exemplaar met firmwareversie 2D3 opgestuurd gekregen, dan kan je elke AirPod alleen maar los van elkaar gebruiken. Er is vanuit Apple nog geen oplossing voor dit probleem. Er is nog geen zicht wanneer Apple de firmwareversie publiekelijk uit gaat brengen. Dergelijke updates worden meestal ongemerkt geleidelijk uitgerold.

Tot die tijd zit er dus niets anders op dan wachten op de update, mocht je ook getroffen zijn door dit probleem. Uit de informatie van gebruikers blijkt dat het vooral gaat om AirPods die in de afgelopen twee weken door Apple vervangen zijn. Wij zijn daarom benieuwd of er onder iCulture-lezers ook pechvogels zijn met dit probleem. Heb jij onlangs een AirPod laten vervangen met firmwareversie 2D3? Laat het dan weten in de reacties.

In onze tip lees je hoe je een AirPods update kan installeren. Ook vind je daar de stappen voor het bekijken van de AirPods firmwareversie.