iCulture Vandaag: dit was dinsdag 12 mei 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 12 mei 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag lees je op iCulture de review van de iPhone SE 2020. Hoe bevalt dit nieuwe 4,7-inch toestel? We nemen de voor- en nadelen met je door en delen onze ervaringen. Verder lees je de eerste editie in onze reeks van Apple thuiswerkplekken. Hoe ziet jouw thuiswerkplek eruit? Misschien zit jij wel in de volgende editie! Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

De vernieuwde Logic Pro X biedt vernieuwde workflow voor samples. Volgens Apple is het de grootste update ooit.

De nieuwe SteelSeries Nimbus+ controller heeft verbeterde control sticks en accuduur.

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Spark (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 11.0+) - Deze mail-app werkt nu met muis en trackpad op de iPad.

