De eerste hands-on ervaringen met de AirPods Max staan online. In een aantal video's is te zien wat reviewers van Apple's high-end hoofdtelefoon vinden.

Het gaat nog voornamelijk om unboxing-video’s en de eerste indrukken. TechCrunch meldt dan ook expliciet: dit is geen review, want in minder dan 24 uur kun je nog geen afgewogen oordeel hebben over een dergelijk product. Maar je kunt al wel vast zien wat enkele influencers en reviewers ervan vinden. Met zo’n hoge prijs valt er veel te bewijzen, vindt The Verge. En CNN kan er maar niet de vinger op leggen waarom Apple zich zo’n hoge prijs kan veroorloven, terwijl andere merken zoals Sony vergelijkbare producten uitbrengen die net zo goed klinken maar veel minder kosten. Wie toch een goed gevoel wil, kijkt UrAvgConsumer want die heeft argumenten waarom de AirPods Max eigenlijk een koopje is. Het draagtasje valt maar bij weinig mensen in de smaak. Het is het bizarste accessoire sinds Apple een Magic Mouse met oplaadpunt aan de onderkant uitbracht.



MKBHD over de AirPods Max

Ze klinken goed, maar goed genoeg om er $550 aan uit te geven vraagt Marques Brownlee zich af:

iJustine over de AirPods Max

Bij iJustine kun je altijd extatische reacties op nieuwe Apple-producten. Ze stelt daarin niet teleur en laat meteen zien dat deze hoofdtelefoon goed werkt voor brildragers:

The Verge hands-on met de AirPods Max: een hoop te bewijzen

Bij The Verge kun je een wat langere geschreven indruk vinden. Met een prijs van $549 moet deze wel iets meer te bieden hebben dan alleen goed geluid. Na een paar uur luisteren levert de AirPods Max inderdaad mooi en helder geluid, met een breder bereik dan de Sony-hoofdtelefoons die de reviewer normaal gebruikt. Er is geen vervorming, ook niet bij vol volume. Maar alle concurrerende hoofdtelefoons zijn een stuk goedkoper. Of Apple genoeg heeft gedaan om de absurd hoge prijs te rechtvaardigen, zal echter moeten blijken tijdens een uitgebreidere test. Stay tuned, dus.

Verder lezen bij The Verge

CNBC’s eerste indrukken van de AirPods Max

De Amerikaanse tv-zender CNBC kreeg net als veel andere reviewers een zilverkleurige AirPods Max toegestuurd. Ze voelen high-end met een stalen en aluminium behuizing, maar dat verwacht je ook wel voor die prijs. Ook klinken ze goed en zitten ze comfortabel, meldt CNBC. Tot zover niets nieuws. Maar ze zijn wel erg groot: een stuk groter dan de AirPods Pro, die je ook op reis kunt meenemen. Je hebt een tas nodig om ze mee te slepen, maar voor thuis zijn ze perfect als je toch de hele dag achter de computer zit.

Verder lezen bij CNBC

UrAvgConsumer over de AirPods Max

Wie liever video’s kijkt kan bij UrAvgConsumer terecht. Eigenlijk valt de prijs nog wel mee, vindt deze youtuber, want Apple maakt een product dat kan tippen aan studio-monitors die 20.000 tot 30.000 dollar kosten. Eindelijk een geschikte video om aan je partner te laten zien, om goed te praten dat je met deze prijzige hoofdtelefoon te kopen en toch een koopje te pakken hebt.

CNET over de AirPods Max

Bij CNET vinden ze dat andere hoofdtelefoon een stuk minder kosten dan de AirPods Max en ongeveer dezelfde geluidskwaliteit geven. Ze zijn opvallender qua design, maar een betere prijs/kwaliteitsverhouding vind je bij Sony. Die zijn bovendien een stuk lichter van gewicht.

CNN’s indrukken van AirPods Max

CNN is niet de eerste plek om te raadplegen als het om techproducten gaat. Apple’s hoofdtelefoon is indrukwekkend, vindt de reviewer maar hij is nog niet overtuigd van de prijs. Er is eigenlijk geen reden te verzinnen waarom dit accessoire zo’n hoge prijs waard is. Je kunt beter de Sony WH-1000XM4 nemen, die we ook noemden in ons overzicht van draadloze hoofdtelefoons. Die heeft 30 uur batterijduur, goede ruisonderdrukking en een breed muzikaal bereik.

Verder lezen bij CNN

TechCrunch’s eerste indrukken

Geen echte review, waarschuwt TechCrunch. In minder dan 24 uur kun je nog geen eerlijk oordeel geven. Maar je krijgt wel wat eerste indrukken over de bouwkwaliteit. Het geluid is in ieder geval indrukwekkend en lijkt in niets op dat van Beats. In het lagere spectrum is er ook genoeg performance, maar deze hoofdtelefoon is veel genuanceerder. Films, muziek en telefoongesprekken klonken allemaal prima. De kwaliteit is hoog, zowel van het geluid als van de materialen en het design, maar het product is nogal zwaar. Meer indrukken volgen nog in een uitgebreider verhaal.

Verder lezen bij Techcrunch

Dat geldt trouwens ook voor onze eigen review. Europese media komen pas later aan de beurt bij Apple en we zullen helaas moeten wachten tot deze hoofdtelefoon officieel beschikbaar is. Maar uiteraard krijg je dan nog meer indrukken te lezen.

Lees alles over de AirPods Max in onze round-up! De AirPods Max zijn verkrijgbaar bij de Apple Store en bij andere winkels zoals: