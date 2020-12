iCulture Vandaag: dit was donderdag 10 december 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 10 december 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag kwamen de eerste hands-on ervaringen met de AirPods Max online. Veel reviewers hadden nog maar een paar uurtjes met de hoofdtelefoon doorgebracht, dus echt doordachte verhalen hoef je niet te verwachten. Er is ook nogal wat kritiek op het tasje, dat niet de beste indruk heeft gemaakt. Mensen vinden het maar een raar accessoire. Verder lees je vandaag onze review van een Meross-stekkerblok. Is dit vrij onbekende smart home-merk de moeite om in huis te halen? Je leest het vandaag op iCulture!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires

Lees onze review van de Meross-stekkerdoos. Hoe goed bevalt deze?

Apps

De Muziekmemo’s-app stopt! Al je opnames zullen worden overgezet naar de Dictafoon-app.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Nike Run Club (gratis, iPhone/ Watch , iOS 13.0+) - Nike Run Club heeft nu nieuwe widgets met persoonlijke runstatistieken.

, iOS 13.0+) - Nike Run Club heeft nu nieuwe widgets met persoonlijke runstatistieken. Scanner Pro by Readdle (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Totaal vernieuwde app met verbeterde tekstherkenning (OCR), volledige tekst doorzoeken en beter organiseren van je scans.