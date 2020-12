AirPods Max bevatten geen U1-chip voor Ultra Wideband

Apple's afscheidscadeautje voor 2020 is een prijzige hoofdtelefoon: de AirPods Max. Gek genoeg zit er geen U1-chip voor Ultra Wideband in.

Geen U1-chip in AirPods Max

Apple zou grootse plannen hebben met Ultra Wideband; vandaar dat recente producten voorzien zijn van de U1-chip. Dit verbetert het ruimtelijk bewustzijn, zodat je bijvoorbeeld de exacte afstand tussen twee apparaten kunt meten. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van radiogolven en de meting is nauwkeuriger dan via Bluetooth LE of Wi-Fi. Sinds de iPhone 11 zit de U1-chip al in de iPhones en Apple voegde het ook toe aan de Apple Watch Series 6 en de HomePod mini. De AirPods Max (629 euro bij Apple) moeten het echter zonder U1-chip doen. Er zitten wel twee H1-audiochips in voor het verbeteren van het geluid.



De techniek zou handig kunnen zijn voor het terugvinden van zoekgeraakte spullen, bijvoorbeeld in combinatie met de toekomstige AirTags. Meerdere geruchtenlekkers, waaronder Jon Prosser, beweerden de afgelopen maanden dat de AirPods Max zou worden voorzien van U1-chip. De hoofdtelefoon werd toen nog AirPods Studio genoemd. Prosser beweerde overigens ook dat de hoofdtelefoon op 16 maart 2021 zou worden aangekondigd. Zo’n heel specifieke datum klinkt misschien vertrouwenwekkend, maar het bleek uiteindelijk niet waar.

Apple heeft de U1-chip niet in alle producten gestopt. Het zit bijvoorbeeld niet in de tweede generatie iPhone SE, de Apple Watch SE en de iPads. Ook zit het nog niet in de Mac. Het is nog steeds wat onduidelijk wat Apple ermee wil doen. Sinds iOS 13 helpt de techniek bij AirDrop van bestanden, maar veel meer ook niet. Apple beloofde dat er nog spannende toepassingen aan zaten te komen, maar mogelijk moeten we dan eerst wachten op de aankondiging van de AirTags.

AirPods Max: deze geruchten klopten niet

Er waren wel meer geruchten die helemaal niet klopten. Volgens Bloomberg’s Mark Gurman heeft Apple ze na maanden vertraging uiteindelijk geschrapt. Zo zou de hoofdband uiteindelijk te strak zitten, waardoor Apple moest afzien van verwisselbare hoofdbanden. Apple zou een concept voor ogen hebben gehad, vergelijkbaar met de Apple Watch-bandjes: afhankelijk van je stemming en outfit zou je dan je hoofdtelefoon erbij kunnen aanpassen. De oorkussens zijn wel vervangbaar, al bleek dat aanvankelijk niet uit de communicatie vanuit Apple HQ. Ze kosten 79 euro per setje en je kunt op die manier 25 kleurcombinaties samenstellen. Apple zou het idee van verwisselbare hoofdbanden hebben laten varen, om de productie te versnellen.

De AirPods Max zouden ook beschikken over aanraakbediening aan de zijkant, via een touchpad. Dit ging ook niet door: Apple koos uiteindelijk voor een Digital Crown, zoals we van de Apple Watch kennen. In hoeverre dit gemakkelijk te bedienen is, moet zich nog uitwijzen.

Jon Prosser had het op meerdere punten mis. Hij beweerde dat er een sportversie van de AirPods Max zou komen van $350, met daarnaast een luxere variant van $599. Uiteindelijk kwam er maar één model, voor de (Amerikaanse) prijs van $549 exclusief tax. Misschien komt er ooit nog een goedkopere sportversie, maar nu nog niet. Apple zou de eerder genoemde ontbrekende functies nog in de tweede generatie kunnen toevoegen, of er helemaal vanaf zien.

9to5Mac beweerde dat de AirPods Max voorzien zou zijn van nekdetectie en aanpasbare audiokanalen, waardoor je niet meer hoeft op te letten welke oorschelp links of rechts is. De Max zou de audio automatisch aanpassen. Dat bleek ook niet het geval: in de oorschelpen is duidelijk een L en R ingebreid in het gaasmateriaal.

Een gerucht dat wel klopte, was dat Apple op 8 december een hardwareproduct zou aankondigen, waarvoor je AppleCare+ kunt afsluiten. Dit bleek uit een interne memo en bleek uiteindelijk de AirPods Max te zijn.

In Nederland kun je de AirPods Max nog steeds bestellen met een levertijd eind december of begin januari. In de VS zijn de levertijden van de niet-spacegrijze varianten inmiddels uitgelopen naar maart 2021. Apple hoeft zich blijkbaar weinig zorgen te maken of mensen wel bereid zijn 629 euro uit te geven voor een hoofdtelefoon die nog niemand heeft kunnen testen.